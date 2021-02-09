Потянуло на соленое: о чем говорят вкусовые перекосы

"Гастрокапризы" могут говорить о недостатке микроэлементов и витаминов в организме.Каждому знакомо ощущение, когда внезапно ни с того ни с сего начинает тянуть на сладкое, соленое, кислое или острое. Причем хочется сразу и много: вот так бы и съел банку огурцов или килограмм конфет. Иногда такой гастрономический каприз может быть сигналом, что организму не хватает каких-то микроэлементов и витаминов или в его работе случились неполадки. Так о чем же говорят вкусовые перекосы? В этом поможет разобраться диетолог, член Ассоциации диетологов Украины, гастроэнтеролог Екатерина Никитина.Когда бить тревогуНе стоит переживать, если порыв к сладкому или кислому появился однажды и сразу пропал. Также не надо бить тревогу, если вам постоянно хочется соленого или острого: скорее всего, вы привыкли к этим вкусам. Однако в случае внезапно возникшего желания, которое не исчезает даже после того, как вы съели целый торт, необходимо задуматься и обратиться к семейному врачу. Он, скорее всего, даст направление к гастроэнтерологу.Если мечтается о лимонеЖелание съесть что-то кислое может указывать на недостаток витамина С. Такое состояние появляется при снижении иммунитета, начинающемся вирусном заболевании. Также оно часто сопровождает токсикоз беременных и отравления. Получить "аскорбинку" можно из цитрусов, квашеной капусты, шиповника, черной смородины.Реже желание съесть "кислоты" может возникать из-за нехватки в организме магния. Он содержится в бобовых, орехах и семечках. Если тянет на кислое после еды, это может быть признаком гастрита с пониженной кислотностью. Еще одна возможная причина — патологии желчевыводящих путей и заболевания печени.Совет! Если тяга к кислому постоянная, обследуйте пищеварительный тракт, сделайте УЗИ органов брюшной полости, сдайте общий и биохимический анализ крови, а также анализ мочи.Если на столе — недосолКогда еда постоянно кажется недосоленной, возможно, где-то активизировалась инфекция или обострились имеющиеся воспаления. Часто это проблемы мочеполовой системы: цистит, простатит и т. п. Появляется страсть к соли и при болезнях щитовидной железы, недостатке соляной кислоты в желудке, снижении иммунитета, токсикозе при беременности, обезвоживании организма и нехватке калия, кальция и йода. Не идите на поводу у организма: накопившийся натрий нарушает работу нервной системы, увеличивает нагрузки на сердце и мозг. Во всех продуктах и так есть соль (например, овощи не могут вырасти, не набрав солей из почвы). Тягу можно уменьшить, употребляя рыбу, козье молоко и природную минеральную воду.Совет! Сдайте общий и биохимический анализ крови (с уровнем натрия и хлора).Если хочется устроить во рту пожарЕсли организм затребовал острой пищи, возможно, ваш желудок разленился и требует "допинга" для переваривания. А жгучие специи и пряности как раз стимулируют пищеварение. Также внезапно появившаяся тяга к острым продуктам может говорить и о нарушении липидного обмена (выработки и расщепления жиров) и увеличении "плохого" холестерина: острая пища разжижает кровь и "чистит" сосуды.Потребность хорошо все поперчить существует также при заражении глистами или начинающихся респираторных заболеваниях. Если в пище не хватает горчинки, это также симптом интоксикации организма после, например, перенесенной вирусной болезни.Однако помните, что острыми блюдами злоупотреблять нельзя: они раздражают стенки желудочно-кишечного тракта, могут привести к гастриту и даже язве. Кроме того, ядреная пища может обжечь язык, в результате вы перестанете чувствовать вкусы. Это лишает не только гастрономических удовольствий, но и мешает перевариванию пищи. Дело в том, что чем вкуснее еда, тем больше выделяется желудочного сока.Совет! Если все время хочется острого, сдайте анализ на яйца глистов и сделайте липидограмму.Когда без сладкого жизнь не милаЕсли вам очень захотелось съесть плитку шоколада после мозгового штурма, это нормальная реакция. После больших усилий головному мозгу необходима ударная доза глюкозы. А вот если тяга к сладкому постоянная, это может говорить о высокой кислотности желудочного сока или гормональных бурях. Например, во время надвигающегося климакса.Также патологическое желание сладкого может наблюдаться при тиреотоксикозе (гиперфункции щитовидной железы) и гипогликемии — состоянии, связанном с низким уровнем глюкозы в крови. Возможно, все не так серьезно, а вашему организму просто не хватает углерода, хрома, фосфора или серы. Углерод найдете в кукурузе, рисе, сое, редьке. Хром — в печени, моркови, яйцах, спарже. Фосфор и серу — в рыбе, яйцах, капусте, луке, чесноке и бобовых.А еще есть все больше и больше сладкого нас заставляет кишечник, вернее, его обитатели — грибки рода Candida. В основе их "рациона" — простые сахара. Поэтому эти грибки, выделяя особые вещества, заставляют нас злоупотреблять десертами. Но есть и хорошая новость: если буквально несколько дней перетерпеть "ломку" из-за отказа от сладкого, значительная часть этих микроорганизмов погибнет, и вас не будет тянуть на тортики.Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор. Проблемы "заедаются" чаще всего именно сладеньким. Ведь десерты помогают вырабатывать "гормоны радости" эндорфины. Вот почему зависимость от сладкого чаще всего появляется у тех, для кого еда — единственное удовольствие.Совет! Так как любовь к сладкому часто связана с гормональными проблемами, имеет смысл, кроме терапевта, посетить эндокринолога. Также не помешает сдать анализ крови на глюкозу и проверить состав микрофлоры кишечника. А также стоит узнать, не поселились ли у вас непрошенные гости — глисты. Они, как и грибки рода Candida, тоже очень любят сладенькое.Извращение вкуса говорит о коронавирусеЕсли привычный вкус продуктов вдруг для вас резко поменялся, например, вода стала сладкой, по словам инфекциониста Ольги Голубовской, это может быть симптомом коронавируса. Он при Covid-19 встречается реже, чем потеря обоняния, но все же встречается.