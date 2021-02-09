Вакцины от коронавируса не опасней прививок от гриппа

Британские регулирующие органы отмечают, что побочные эффекты от вакцинации встречаются в одном случае на каждые 330. А 143 умерших после вакцин жителя Туманного Альбиона не являлись жертвами непосредственно уколов.Применяющиеся на территории Великобритании вакцины от коронавируса безопасны и обеспечивают высокий уровень защиты, который намного перевешивает опасность любых побочных эффектов. С таким заявлением выступили представители регулирующих здравоохранение органов. Они опубликовали подборку отчетов по безопасности вакцин, подготовленных с 9 декабря прошлого года по 24 января нынешнего. Оказалось, что о каких-либо побочных эффектах после вакцинации сообщал 1 человек на каждые 330.При этом большая часть побочных эффектов приходилось на усталость, скачки температуры и боли в области проведения укола. Всё это говорит о нормальной иммунной реакции, вполне сопоставимой с теми побочками, которые наблюдаются после прививок от гриппа. Вскоре после проведения вакцин от COVID-19 умерло 143 человека, но больше их часть - глубоко пожилые и больные люди. Непосредственно уколы не находятся в прямой причинно-следственной связью с их смертью, как утверждают регуляторы.В Великобритании прививки в первую очередь получают граждане самого преклонного возраста, имеющие целый букет болезней. Поэтому не приходится удивляться, что они умирают, но это произошло бы и без всяких уколов просто в силу общего состояния здоровья. Сейчас в Великобритании используются две вакцины - первая от Pfizer/BioNTech, а вторая от Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Обе доказали свою высокую эффективность в деле защиты от коронавируса, хотя действенность второй вакцины ниже, чем первой.