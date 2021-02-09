Сколько воды необходимо пить на самом деле

В некоторых случаях вода может скорее навредить, чем помочь.Питьё — настоящий фетиш современного мира. Болеешь — больше пей, хочешь похудеть — больше пей. Это внушают нам и авторитетные медики, и счастливо избавившиеся от груза лишних килограммов знаменитости.Между тем вода не столь полезна, как кажется. А иногда даже вредна. Лайфхакер разобрался, сколько пить, чтобы помочь организму, а не навредить.Сколько воды нужно для здоровьяПожалуй, нет человека, который не слышал бы о правиле 8 стаканов в день. Мнение о том, что именно столько воды нужно выпивать ежедневно, кочует по планете уже который год. Тем не менее оно как минимум сомнительно.Самое раннее упоминание о нём относится к 1921 году. Автор исследования ровно сутки прилежно измерял, сколько жидкости теряет его организм при мочеиспускании и в виде пота, насчитал 8 стаканов и выдвинул предположение, что именно это количество необходимо возмещать. То есть принципы расчёта потребления воды долгое время были основаны на особенностях организма конкретного человека. Несколько странно, вам не кажется?Более осторожные и внимательные к нюансам современные исследователи затрудняются точно указывать, сколько воды нужно пить ежедневно. Так, американская Национальная академия наук, инженерии и медицины определяет адекватные ежедневные нормы жидкости, используя слово «приблизительно»:Приблизительно 3,7 л для мужчин.Приблизительно 2,7 л для женщин.Предполагается, что 80% от этого количества поступает в организм вместе с любыми напитками, включая молоко, фруктовые соки и то, что содержит кофеин, а 20% — из твёрдой пищи (овощей или фруктов).Примерно (опять же, отметьте это ключевое слово!) те же цифры поддерживает Всемирная организация здравоохранения. Эти приблизительные расчёты касаются людей с умеренной физической активностью при умеренных температурах окружающей среды.Если физические нагрузки больше, а температура выше (скажем, вы отправились в поход по летней жаре), количество жидкости придётся увеличить.Насколько? А вот это уже индивидуальный вопрос, требующий особого подхода и введения дополнительной терминологии.Как узнать, сколько пить водыМедики выделяют два ключевых признака того, что жидкости вам хватает:Вы не испытываете жажды.Ваша моча бесцветная или светло-жёлтая.Всё так? Значит, можно расслабиться: с питьевым режимом у вас всё окей, заливать себя дополнительными объёмами жидкости не обязательно (даже если вам или кому-то кажется, будто вы маловато пьёте).Если же присутствует хотя бы один из признаков, стоит осознанно добавить между приёмами пищи стакан воды, компота, морса или сока: напитки уменьшат вероятность обезвоживания.К перспективе обезвоживания надо подходить особенно внимательно, если вы входите в одну из следующих групп риска:1. Вы занимаетесь физическим трудом или спортомЛюбая деятельность, которая заставляет вас потеть, — очевидное показание для того, чтобы до, во время или после неё выпить дополнительный стакан воды, даже если вам не слишком-то хочется.2. Вы находитесь в высокогорье или жарком и сухом климатеЭти параметры окружающей среды заставляют вас интенсивно потеть (хотя внешне пот может быть и незаметен из-за интенсивного испарения) и, соответственно, терять больше жидкости, чем обычно. Потери требуют компенсации: не забывайте носить с собой бутылочку с водой и регулярно из неё отхлёбывать.3. У вас повышена температура и/или наблюдается рвота или диареяЧем выше температура, тем больше влаги теряет (испаряет) кожа и организм в целом. Обезвоживание в этом случае крайне опасно, поскольку идёт по нарастающей. Чем больше жидкости теряет тело, тем меньше способность организма противостоять болезни, выше температура. А значит, потери влаги снова увеличиваются.Поэтому при подобных состояниях медики рекомендуют пить как можно больше. В том числе используя растворы для пероральной регидратации, которые задерживают воду и предотвращают обезвоживание.4. Вы беременны или кормите грудьюАмериканское Управление по вопросам женского здоровья рекомендует беременным женщинам употреблять не менее 10 чашек (2,4 литра) жидкости, а кормящим — не менее 13 чашек (3,1 литра) ежедневно.Как проявляется обезвоживаниеВзрослый ответственный человек, у которого есть время и ресурсы заботиться о здоровье, вряд ли пропустит у себя симптомы обезвоживания. Но мир несовершенен, и иногда ни времени, ни ресурсов нет. Например, если приближается дедлайн, вы запросто проигнорируете жажду. Если аврал затягивается, есть риск незаметно для себя устроить организму дефицит влаги.Также нередко подставляют себя борцы с лишним весом. Выяснив, что вода влияет на цифру на весах, некоторые начинают ограничивать себя в жидкости или злоупотреблять мочегонными средствами.Нельзя не вспомнить о маленьких детях, которые просто не могут рассказать взрослым о том, что хотят пить. Пожилые люди тоже находятся в зоне риска: с возрастом чувство жажды становится менее острым, поэтому старики не всегда могут адекватно оценить, сколько воды им нужно. Кроме того, нередко проблема усугубляется хроническими заболеваниями, такими как диабет или деменция, и приёмом лекарств с мочегонной побочкой.Жажда появляется при потере организмом 2% воды. Обезвоживание наступает, если вы потеряли около 5% жидкости.Если невозможно выяснить, достаточно ли влаги получает человек, можно использовать косвенные признаки, свидетельствующие о развитии обезвоживания:Головокружение.Немотивированная усталость.Редкое мочеиспускание (например, у младенцев памперс остаётся сухим 3 часа и более).Запоры.Существуют и менее очевидные симптомы обезвоживания. Игнорировать их ни в коем случае нельзя: следует увеличить употребление жидкости, а если не поможет, обратиться к врачу: терапевту или педиатру.Чем опасно обезвоживаниеВот лишь несколько осложнений, к которым может привести потеря жидкости.1. Проблемы с мочеиспусканием и почкамиДлительные или повторяющиеся приступы обезвоживания могут вызвать инфекции мочевыводящих путей, спровоцировать появление камней в почках и даже почечную недостаточность.2. СудорогиВместе с потом и мочой из организма выводятся электролиты (натрий, калий и другие). Между тем именно они помогают переносить электрические сигналы от клетки к клетке. Из-за дефицита влаги и электролитов сигналы могут спутаться, что нередко приводит к непроизвольным сокращениям мышц — судорогам, а порой даже потере сознания.3. Гиповолемический шокТак называется уменьшение объёма крови, и связь его с обезвоживанием тоже очевидна, ведь кровь во многом состоит из воды. Гиповолемический шок становится причиной резкого падения артериального давления, а также приводит к тому, что органы и ткани получают меньше кислорода. Это очень опасное осложнение.Так, может, начать вливать в себя воду стакан за стаканом, чтобы не допустить ни неприятной симптоматики, ни более серьёзных осложнений? Стоп-стоп. Справедливости ради отметим, что вода — это лекарство, которое при передозировке может стать ядом.Что такое интоксикация водойВода разбавляет содержащиеся в тканях и крови микроэлементы. Если воды слишком много, соли и другие электролиты теряют способность адекватно проводить электрические сигналы. Такое состояние называется сверхгидрацией или интоксикацией водой.На развитие сверхгидрации влияют два фактора. Человек либо пьёт так много, что почки не успевают вывести жидкость в виде мочи, либо по каким-то причинам (диабет, болезни почек, печени, приём нестероидных противовоспалительных препаратов) влага задерживается в организме. Интоксикация может быть даже фатальной.Поэтому, если по каким-то причинам вы решили пить больше воды, перед стартом стоит посоветоваться с врачом. Возможно, потребуется сдать анализы и найти альтернативу некоторым из применяемых вами препаратов.