Развенчаны популярные мифы о пользе 10 тысяч шагов в день

Медики предлагают снизить планку.О пользе 10 тысяч шагов, которые для сохранения здоровья нужно делать ежедневно, наверняка слышал каждый. С появлением гаджетов, ведущих подсчет шагов, эта теория стала еще более популярной. Но, как оказалось, этот факт, который многие считали научным, является не более чем мифом. Это выяснили эксперты ВОЗ в ходе серьезных научных исследований.Экспериментальным путем ученые установили, что реальную пользу приносят не шаги, а ежедневная 20-минутная физическая активность, причем умеренная. Это может быть бег, ходьба, гимнастические упражнения, подвижная работа и любые другие действия. Главным условием эффективности является непрерывность такой нагрузки.Нужно сказать, что четыре 5?минутные прогулки быстрым шагом в течение дня вовсе не равнозначны одной, но 20-минутной. Учитывая физические возможности человека, пройти 10 тысяч шагов за двадцать минут практически невозможно, поэтому утверждение о такой необходимости для здоровья не выдерживает критики.Откуда взялась эта цифра, которую многие любители активного образа жизни взяли за основу? Оказывается, миф о 10 тысячах шагов зародился в Японии еще в 1960?х годах. Имя автора этого утверждения, как и то, подтверждено ли оно какими-нибудь исследованиями, остается загадкой. Европейские эксперты предполагают, что появление истории о шагах напрямую связано с изобретением компактных шагомеров — хитрым маркетологам нужно было дать людям повод покупать эти устройства.В наши дни учеными из Евросоюза установлено, что для того, чтобы существенно снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, достаточно делать в день 5–6 тысяч шагов. Такая, вполне умеренная физическая активность, согласно имеющимся научным данным, также уменьшает вероятность появления онкологических заболеваний. Исследования европейских ученых нашли полную поддержку за океаном. На заседании Американской ассоциации продвижения здоровья, доктор Грег Хейгер заявил, что 10 тысяч шагов не могут быть стандартом, так как у разных людей разные потребности в физической активности.В связи с этим, можно смело прекращать зацикливаться на данных шагомера и начинать заботиться о своем здоровье и форме, занимаясь умеренной физической нагрузкой от 20 минут в день. При этом, вне всякого сомнения, лучше опираться на научные факты, а не на мифы, родившиеся в середине прошлого столетия.