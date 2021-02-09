Ученые перепрограммируют клетки для борьбы с ВИЧ

Ученые предложили новый способ борьбы с ВИЧ-1. Речь идет о восстановлении эффективности работы иммунных клеток. Работа ученых из Национального института научных исследований Франции была представлена в журнале Autophagy.На данный момент люди, зараженные ВИЧ, вынуждены пожизненно находиться на антиретровирусной терапии, которая борется с инфекцией. Однако длительный прием препаратов сопряжен с серьезными побочными эффектами, а иммунная система не восстанавливается полностью. Но есть пациенты, которые могут прожить достаточно долго, даже без лекарственных средств.Ученые установили, что у этой группы людей высокий энергетический метаболизм в лимфоцитах CD8. Исследователи обнаружили, что CD8 можно перепрограммировать, чтобы оптимизировать потребление энергии и функцию иммунных клеток. В этом может помочь интерлейкин-21.