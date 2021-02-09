Паразитарные инфекции могут снижать риск тяжелого течения коронавируса?

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Поскольку хронические заболевания могут ухудшить течение COVID-19, считается, что чем чем здоровее человек, тем у него больше шансов переболеть легко и без последствий. Ученые из Эфиопии выдвинули гипотезу, что кишечные паразиты, особенно гельминты, каким-то образом способствуют снижению риска тяжелого течения коронавируса.Паразитарные инфекции широко распространены во всем мире, по сведениям ВОЗ, только гельминтами, передающимися через почву заражены порядка 1,5 миллиарда человек. В основном это жители стран третьего мира, однако даже в более развитых регионах пораженность населения паразитами достаточно высокая. Так, по выборочным исследованиям, примерно 8,5 % детей, посещающих детские дошкольные учреждения, 11 % школьников заражены паразитами.В эфиопском исследовании, результаты которого еще не прошли экспертную оценку, поучаствовали 500 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Около 87% в этой выборке имели бессимптомное, легкое или умеренное течение заболевания. Анализы стула показали, что 52% пациентов заражены одной или несколькими паразитарными инфекциями.Авторы исследования обнаружили, что пациенты с кишечными заболевания переносят COVID-19 легче, чем другие больные. Из 270 пациентов, у которых были выявлены паразиты, лишь у 8% коронавирус протекал в тяжелой форме. В то же время группе без паразитарных инфекций из 248 человек у 47 были осложнения.После корректировки данных с учетом возраста и наличия хронических заболеваний авторы исследования выяснили, что в целом наличие паразитарной инфекции снижает вероятность тяжелого течения COVID-19 на 60%. Самые высокие шансы перенести коронавирус в легкой форме были у пациентов с гельминтозом — 63%.Ученые предположили, что паразитарная инфекция может оказывать иммуномодулирующее действие влияющее на реакцию организма при встрече с другими патогенами. Кроме того, паразиты потенциально могут изменить иммунный ответ организма на SARS-Cov-2, считают авторы исследования.