Специалисты нашли потенциальный источник новой пандемии

Институт Фрэнсиса Крика обнаружил важное структурное сходство между SARS-CoV-2 и коронавирусом панголинов. Это позволяет предположить, что коронавирус панголинов может инфицировать людей. Хотя считается, что SARS-CoV-2 произошел от коронавируса летучих мышей, вирус мог передаться человеку по крайней мере через еще один другой вид.Ученые сравнили структуры спайковых белков у SARS-CoV-2, у вируса летучих мышей RaTG13, во многом с ним схожего, и у коронавируса, изолированного от малайских панголинов. Они обнаружили, что вирус панголинов мог связываться с рецепторами как панголинов, так и людей. Для сравнения коронавирус летучих мышей не может эффективно связываться с рецепторами человека или панголина. Специалисты делают вывод: вирус панголина потенциально может заразить людей.В то время как некоторые части спайка вируса панголинов были невероятно похожи на SARS-CoV-2, другие области отличались. Эксперты выдвинули новую теорию происхождения коронавируса, вызвавшего пандемию. Вероятно, вирус SARS-CoV-2 произошел от другого, неизвестного в настоящее время коронавируса летучих мышей, который может заразить ящеров, а затем от этого вида он уже перешел к людям. Другая версия: RaTG13 или аналогичный коронавирус летучих мышей мог слиться с иным коронавирусом у другого промежуточного вида, кроме панголинов. Эксперты призывают осторожно контактировать с панголинами в любом случае.