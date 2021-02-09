Врач Владимир Зайцев объяснил, что такое врачебная ошибка и как получить компенсацию за лечение
В медицине существует понятие "ятрогения" — это ухудшение здоровья больного, ненамеренно вызванное медработником. Сюда относятся врачебные ошибки — например, если медик выбрал лечение, которое оказалось недостаточно эффективным. Не следует путать врачебную ошибку с преступной халатностью, когда врач по собственной невнимательности наносит вред больному.
В законодательстве Российской Федерации отсутствует термин "врачебная ошибка". Медицинские юристы привыкли называть так все виды некачественной медпомощи, чтобы всем сторонам конфликта было легче выйти из ситуации.
Как отметил Зайцев, в борьбе с врачебными ошибками важно не перейти грань, за которой находится т.н. потребительский экстремизм. "Когда пациент обращается за медпомощью не столько для того, чтобы получить эту самую помощь, а для того, чтобы судиться и что-то требовать, тогда мы говорим о потребительском экстремизме. Но в суде тоже сидят не дураки, поэтому такие дела рассматриваются беспристрастно", — заявил врач.
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