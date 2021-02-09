Врач Владимир Зайцев объяснил, что такое врачебная ошибка и как получить компенсацию за лечение

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Пострадавшие из-за действий врачей пациенты нередко пытаются доказать свою правоту, обращаясь к юристам, которые специализируются на медицине. Но если медики не смогли вылечить пациента, то речь не всегда идет о невнимательности или халатности — говорит врач Владимир Зайцев, который рассказал , что такое врачебная ошибка и как получить компенсацию за неудачное лечение.В медицине существует понятие "ятрогения" — это ухудшение здоровья больного, ненамеренно вызванное медработником. Сюда относятся врачебные ошибки — например, если медик выбрал лечение, которое оказалось недостаточно эффективным. Не следует путать врачебную ошибку с преступной халатностью, когда врач по собственной невнимательности наносит вред больному.В законодательстве Российской Федерации отсутствует термин "врачебная ошибка". Медицинские юристы привыкли называть так все виды некачественной медпомощи, чтобы всем сторонам конфликта было легче выйти из ситуации.Как отметил Зайцев, в борьбе с врачебными ошибками важно не перейти грань, за которой находится т.н. потребительский экстремизм. "Когда пациент обращается за медпомощью не столько для того, чтобы получить эту самую помощь, а для того, чтобы судиться и что-то требовать, тогда мы говорим о потребительском экстремизме. Но в суде тоже сидят не дураки, поэтому такие дела рассматриваются беспристрастно", — заявил врач.