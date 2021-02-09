Исследователи открыли новое генетическое отклонение, опасное для мозга
Это соединение можно найти в сыре с плесенью, грибах, соевых продуктах, бобовых, кукурузе и цельнозерновых продуктах. Исследование также показало, что человеческий мозг зависит от белков, которые трудно синтезировать клеткам. Белки производятся в клетках с помощью рибосом, которые связывают вместе серии из 20 различных видов аминокислот.
Аминокислоты можно объединить в миллионы возможных комбинаций, чтобы получить белки, необходимые нашему организму для здоровой жизни. Некоторые комбинации аминокислот рибосомам сложнее соединить вместе. Известно, что EIF5A помогает рибосомам производить сложные белки, и без него они не могут быть синтезированы в головном мозге. Следовательно, генетические изменения EIF5A снижают способность рибосом вырабатывать достаточно сложные белки. Итог - множественные отклонения в развитии организма.
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