Переболевшим коронавирусом может угрожать туберкулез

Эксперты российского Минздрава сообщили, что переболевшие COVID-19 пациенты имеют повышенную опасность заболеть туберкулёзом. А значит, врачи у таких больных должны обращать внимание и на симптомы другого опасного заболевания.Риск развития туберкулеза из-за COVID-19 связан с тем, что коронавирус оставляет в лёгких своих жертв фиброзные изменения. А это упрощает развитие туберкулеза, который может появиться как до, так во время и после коронавирусной инфекции. Такая информация содержится в новой десятой версии опубликованных российским Минздравом рекомендаций, касающихся лечения, профилактики и диагностики коронавирусной инфекции.Эти рекомендации советуют врачам принимать меры для недопущения развития двойной туберкулезной и коронавирусной инфекции. Каждого пациента с COVID-19 необходимо также проверять на туберкулез одновременно с тестами на коронавирусную инфекцию. Пока у науки нет доказательств того, что одновременное развитие туберкулёза и коронавируса делает течение последней болезни более тяжёлым.Однако чисто логически вполне можно допустить, что если коронавирус отягчается какой-то другой патологией, то итог болезни может быть более плачевным. В частности, осенью прошлого года россиян настоятельно просили вакцинироваться от гриппа, поскольку одновременное заболевание человека гриппом и коронавирусом ухудшает прогноз. Правда, впоследствии было установлено, что число жертв гриппа в России и мире резко сократилось, так как коронавирус является конкурентом гриппу и подавляет его.