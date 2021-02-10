Распространение коронавируса замедляют и жара, и мороз

Не только жаркая погода и солнечные лучи делают коронавирус менее активным. Морозная погода зимой тоже оказывает подобное воздействие, как сообщили эксперты из США.Погода оказывает прямое и значительное воздействие на скорость распространения коронавирусной инфекции. По мнению экспертов по биологии при Университете Джорджа Мейсона, цикличность в смене погоды приводит к тому, что у пандемии бывает два пика в году. При сильных холодах, и при сильной жаре интенсивность распространения коронавируса снижается.Ранее было доказано, что жаркая погода и ультрафиолетовое излучение солнца быстро нейтрализуют коронавирус в воздухе. Кроме того, летом люди проводят гораздо больше времени на улице, а не в помещениях, где вероятность заражения от человека к человеку намного выше. Именно этим объясняется, почему в тёплых тропических странах, за исключением тех, где очень высока плотность населения вроде Индии и Бразилии, серьёзных вспышек не произошло.И теперь биологи утверждают, что наиболее благоприятствующая погода для распространения коронавируса это слякоть, когда термометр показывает около нуля. Такой температурный фон способствует большей угрозе заражения. А вот при холоде и сильном ветре вирус как-бы высушивается и выдувается. При этом слабый ветер в плане угрозы заражения хуже, чем вовсе безветренная погода.