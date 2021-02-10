Как точно выявить аппендицит и успеть вызвать скорую

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Аппендицит — это воспаление аппендикса (отростка слепой кишки), с которым чаще всего сталкиваются люди в возрасте от 10 до 30 лет. Но даже несмотря на это, заболеть можно в любом возрасте.Опасность недуга состоит в том, что если не предпринять экстренные меры и срочно не обратиться к врачу, можно умереть.Немедленно вызывать скорую по номеру 102 или 112 следует, если у вас проявились следующие симптомы:Тянущая боль в районе пупка или в правой нижней части живота, иногда она отдает в бедроПотеря аппетитаХолодный потЗаторможенность, слабостьТошнота или рвотаБледностьВздутие животаУчащенное сердцебиениеПовышение температуры — иногда незначительно (до 37 градусов), иногда — до 39Если вы не уверены, является ли аппендицит виновником плохого самочувствия, попробуйте покашлять. При аппендиците боль в правой части живота должна усилиться. Помимо этого, попробуйте лечь на левый бок и слегка надавить ладонью на больное место и тут же убрать руку. Если это аппендицит, боль станет сильнее в тот же момент.Однако, даже если вы не уверены, что именно провоцирует болезненные ощущения, помощь врача может быть жизненно необходима, поэтому не стоит затягивать с вызовом скорой.До осмотра медика нельзя принимать медикаменты, поскольку симптомы могут измениться, и болезнь будет сложнее выявить. Кроме того, запрещается самостоятельно давить на живот, пытаясь понять, что именно болит. Это может пагубно повлиять на аппендикс и спровоцировать осложнения.