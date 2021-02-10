«Компьютерные» болезни: тоннельный синдром, сухие глаза, позвоночник

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Сколько часов в день вы проводите за компьютером или ноутбуком? Больше четырех? Вынуждены вас расстроить: скорее всего, у вас повышенный риск некоторых специфических заболеваний. От длительного сидения в неудобной позе, от постоянного напряжения глаз страдают позвоночник, органы зрения, вены и другие важные органы нашего тела. Рассказываем, что можно сделать, чтобы избежать «компьютерных» болезней.ОстеохондрозДо 80% случаев болей в спине обусловлены остеохондрозом – заболеванием, при котором происходит дистрофия тканей межпозвонковых дисков. Из-за этого нарушаются из амортизирующие свойства, диски уменьшаются в размерах, теряют упругость и не могу выполнять свои функции так же эффективно, как раньше. Также из-за остеохондроза ухудшается состояние связок и мышц, поддерживающих межпозвоночные диски, что также сказывается на здоровье позвоночника.Остеохондроз чаще всего проявляется болями в области спины, шеи, а также рук и плеч. Из-за нарушения кровообращения, которое часто сопровождает остеохондроз, могут появляться головокружения, головные боли, шум в ушах, чувство онемения в пальцах, бол и жжение в груди, чувство слабости и даже нарушение зрения.Профилактика остеохондрозаПравильно оборудуйте рабочее местоКресло должно быть удобным, но не чересчур мягким. Желательно отдавать предпочтение стулу или креслу не с прямой спинкой, а с той, что повторяет естественный изгиб позвоночника, тем самым поддерживая его. Если же в доступе только стулья или кресла с прямой спинкой, стоит подкладывать валик в районе поясницы.Компьютер или ноутбук располагайте таким образом, чтобы центр монитора находился точно напротив ваших глаз – это защитит от искривления и нагрузки на шейных отдел позвоночника.Делайте перерывы в работеКаждый час прерывайте работу и хотя бы пять минут посвящайте небольшой разминке: делайте наклоны головы, потягивайтесь, встав из-за стола, делайте наклоны корпуса, приседания, другие упражнения.Синдром сухого глазаПоверхность нашего глазного яблока покрыта тонкой пленкой слезной жидкости – естественной защиты от опасных микробов, смазки и питания для роговицы. Поддерживается эта пленка в целом состоянии благодаря морганию: в нормальном состоянии мы моргаем примерно 20 раз в минуту. А вот во время чтения, работы за компьютером или просмотра видео частота моргания снижается примерно вдвое, из-за чего слезная пленка не восстанавливается вовремя, частично пересыхает и наши глаза теряют естественную защиту.Проявление синдрома сухого глаза – чувство жжения, зуда, раздражение и покраснение глаз, также может появляться ощущение инородного тела в области глаз.Профилактика синдрома сухого глазаБольше питьПоддержание баланса жидкости необходимо даже тем, кто вообще не работает с компьютером, если же вы проводите за монитором несколько часов в день, вам обязательно нужно следить за тем, сколько воды вы пьете.Делать перерывы в работеЖелательно прерывать работу каждые двадцать минут, закрывать глаза хотя бы на минуту, сильно сжимая веки.Часто моргатьНесколько раз в день делайте перерывы и устраивайте «сеансы моргания»: в течение минуты моргайте как можно чаще, чтобы усилить выработку слезной жидкости.Туннельный синдромКарпальный туннельный синдром или синдром запястного канала – состояние, при котором срединный нерв, проходящий через запястный канал, испытывает постоянное сдавливание. Через этот участок проходят девять сухожилей мышц, которые помогают кистям рук нормально работать. Синдром запястного канала был известен и раньше, им часто страдали музыканты, машинистки, водители и представители других профессий, работа которых была связана с постоянным напряжением кистей рук.Туннельный синдром чаще всего проявляется зудом, болью и покалыванием в пальцах, кисть и запястье могут опухать, также может ощущаться онемение указательного или среднего пальцев.Профилактика туннельного синдромаПравильная организация рабочего местаВо-первых, стол должен быть достаточно большим, чтобы вы могли класть на него обе руки. Во-вторых, стул, клавиатура и мышь должны соответствовать вашим анатомическим особенностям.ГимнастикаКаждый час делайте в работе перерывы и выполняйте несложные упражнения (каждое – в течение одной-двух минут): сжимайте и разжимайте кулаки, вращайте кисти рук по и против часовой стрелки, вытягивайте руки прямо перед собой и активно шевелите пальцами.