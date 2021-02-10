У переболевших COVID-19 фиксируют панику и раздражительность
Как рассказала специалист, последствием перенесенного ковида может стать поствирусная астения. Она может проявляться в числе прочего и эмоциональной неустойчивостью, трудностями сосредотачивания, беспокойством о здоровье и забывчивостью.
Тревожные расстройства преобладали в начале пандемии, заявила Бехтерева, теперь же они сменились депрессивным настроем на фоне потерь и истощения адаптационного ресурса.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий