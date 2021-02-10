У переболевших COVID-19 фиксируют панику и раздражительность

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У людей, переболевших коронавирусом, могут возникать психические расстройства, паника и раздражительность. Об этом заявила российский доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева.Как рассказала специалист, последствием перенесенного ковида может стать поствирусная астения. Она может проявляться в числе прочего и эмоциональной неустойчивостью, трудностями сосредотачивания, беспокойством о здоровье и забывчивостью.Тревожные расстройства преобладали в начале пандемии, заявила Бехтерева, теперь же они сменились депрессивным настроем на фоне потерь и истощения адаптационного ресурса.