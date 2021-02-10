«Умные часы» помогут диагностировать коронавирус

Учёные из лаборатории «Портон Даун» испытывают «умные часы», которые помогут вовремя засечь коронавирус. В сферу внимания экспертов входят и другие портативные устройства.Секретная британская лаборатория «Портон Даун» испытывает «умные часы» и другие портативные технологии, которые помогут сообщить человеку о заражении коронавирусом. Это глубоко секретная лаборатория находится в печально известном английском городке Солсбери, где когда-то был предположительно отравлен российский предатель Сергей Скрипаль. Сейчас здесь испытывают самые разные способы применения гаджетов для отслеживания вируса.Профессор Тим Аткинс (Tim Atkins) рассказал в интервью ITV News, что работы ученых связаны с ранней диагностикой COVID-19 за счет той информации, которую способны фиксировать портативные устройства. К ним относятся и «умные часы». В своих лабораториях ученые анализируют сердцебиение, подвижность и показатели кислорода в крови людей. Им важно знать, по каким критериям на основе анализа постоянно поступающих данных можно сделать предположение о наличии вируса.Пока этот эксперимент находится на ранней стадии, но если он закончится успешно, то человечество получит в свое распоряжение устройство, выявляющее коронавирус ещё до того момента, когда он вызовет какие-либо симптомы. А на этой стадии пациенты из групп особого риска смогут получить необходимые лекарства, препятствующее переходу вируса в более тяжелую форму. У большинства людей специфического лечения не требуется, и коронавирус проходит сам по себе. Но есть категория граждан, для которых подобного рода устройства станут особенно ценными. Кроме того, они позволят вовремя уйти на самоизоляцию, что снизит интенсивность распространения патогена.