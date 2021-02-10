COVID-19 попробуют лечить препаратом от гепатита

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Экспериментальное лекарство от гепатита оказалось эффективным среди пациентов с коронавирусом. Получавшие этот препарат больные в четыре раза чаще выздоравливали всего за 7 дней.Пациенты с COVID-19, которые получали экспериментальный препарат от гепатита пегинтерферон-лямбда, гораздо быстрее выздоравливали, как показывает исследование ученых из Центра лечения болезней печени в Торонто. Пегинтерферон-лямбда - синтезированная человеком разновидность натурально встречающегося белка. Он как бы призывает в организме иммунные клетки атаковать вирус. В большинстве случаев данное лекарство используется для лечения гепатита.Однако рецепторы для этого лекарства обнаруживаются в оболочке не только печени, но легких и кишечника, то есть основных целей, которые подвергаются атаке COVID-19. В ходе эксперимента ученые давали половине из группы в 60 пациентов с коронавирусом одну инъекцию лекарства, а вторая половина получала плацебо.Пациенты из первой группы в четыре раза чаще демонстрировали неопределяемую вирусную нагрузку через 7 дней после начала терапии, чем участники группы на плацебо. Из 60 пациентов только 5 оказались в реанимации, при этом четверо пришлись как раз на группу с плацебо, и лишь один пациент потребовал интенсивной терапии из группы, получавшей препарат пегинтерферон-лямбда.