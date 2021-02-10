Вакцинированные реже передают коронавирус окружающим

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Израильское исследование показывает, что прошедшие через вакцинацию люди не защищены полностью от передачи коронавируса окружающим. Но они делают это гораздо реже тех, кто не получал прививок.Самая крупная в Израиле лаборатория по объему тестов на COVID-19 обнаружила доказательства того, что вакцина от компании Pfizer значительно снижает вероятность передачи коронавируса. Доказано, что положительные результаты тестов пациентов старше 60 лет имели на 60% меньшую вирусную нагрузку, чем в возрастной группе от 40 до 59 лет, начиная с середины января, когда большая часть жителей Израиля в возрасте 60+ уже получила хотя бы одну дозы вакцины. Таковы данные лаборатории, обрабатывающей более 10 000 тестов в сутки.Исследование проводилось в сотрудничестве с учеными из Вейцмановского института. Правда, выводы исследования основаны лишь на частичных данных, поскольку неизвестно, получены ли отдельные образцы от вакцинированных пациентов или нет. Но вполне можно предположить, что даже если после вакцинации в организме человека имеется коронавирус, вероятность передачи его другим снижается. А все потому, что сокращается выделение аэрозольных капель, которые попадают в воздух в результате кашля, чихания, дыхания или разговора.Сами исследователи называют полученные выводы очень впечатляющими и оптимистическими, поскольку именно этого человечество и ожидает от вакцины. Она должна снижать вероятность передачи коронавируса, чтобы пандемия поскорее заглохла.