Названы факторы, способные стать причиной инфаркта у молодых людей

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Веская причина наладить режим и больше двигаться.Нездоровое питание является одним из главных фактором, влияющих на возникновение инфаркта у молодых людей сегодня.Об этом сказал врач-кардиолог Юрий Конев. По словам доктора медицинских наук, именно вредная пища, которой часто злоупотребляют молодые люди, в частности, фастфуд, сильно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт при этом отмечает: самый лучший вариант для профилактики образования атеросклероза – средиземноморская диета.Среди других факторов развития инфаркта в молодости специалист выделил такие:малоподвижный образ жизни,нарушенный режим труда и отдыха.Кардиолог считает, что молодые люди довольно часто не спят (или мало спят) по ночам, а к тому же любят сходить куда-нибудь “оттянуться”.“Однако именно в темное время суток происходит выработка “плохого” холестерина, который как раз и является причиной появления атеросклероза”, – предупредил доктор.Добавим, что по данным Всемирной организации здравоохранения, от болезней сердца каждый год умирают почти 18 млн людей во всем мире. При этом около 80% преждевременных инфарктов можно предотвратить.