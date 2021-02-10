Почему статины лучше вдыхать через ингалятор

Вдыхание небольших дозировок статинов вместо приёма их в виде таблеток может помочь избавиться от проявляющихся у многих побочных эффектов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Калифорнии в США.Около 16 млн россиян ежедневно принимают лекарства из группы статинов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, это обычные таблетки, но что если получать дозировку статинов через ингалятор? По мнению ученых из США, это поможет не только снизить дозу, не уменьшив эффективность, но и избежать некоторых неприятных симптомов. Напомним, что статины относятся к разряду наиболее часто выписываемых лекарственных препаратов, их основная задача - уменьшение уровня «плохого» холестерина.Когда данный холестерин скапливается в крови, то вызывает затвердение или сужение артерий, что увеличивает риск инфарктов и инсультов приблизительно на 25%. Но, как и другие лекарства, статины обладают побочными эффектами - чаще всего встречаются боли в мышцах и слабость. Эти эффекты испытывают около 5% принимающих лекарства пациентов. Считается, что они провоцируются воспалениями и повреждениями мышц. Из-за этого до 30% испытывающих побочки от статинов пациентов прекращают их приём.Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе предложили метод избавления от побочных эффектов. Для этого нужно получать статины не в виде таблеток для перорального приема, а в качестве средств для ингаляторов. Это позволяет вдыхать лекарство, получая гораздо меньшие его дозы. Эффективность препаратов от этого не снижается, но чем меньше дозировка лекарства, тем ниже риск побочных эффектов. Статины из ингалятора абсорбируется мембранами лёгких и попадают в кровоток гораздо быстрее, чем из пищеварительной системы.