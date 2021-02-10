Мясников рассказал о смертельной опасности боли в горле

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», когда боль в горле может представлять смертельную опасность. Его слова приводит РИА Новости.По его словам, это возможно в случае поражения органов дыхательной системы гемофильной палочкой.«Главное не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки»,— сказал доктор.Он отметил, что гемофильная палочка вызывает воспаление надгортанника, и часто дети задыхаются.«Почему? Надгортанник раздувается, становится отечным, и задыхается человек»,— пояснил Мясников.Специалист заявил, что воспаленный надгортанник перекрывает вход в горло, что можно упустить из виду, потому что он находится за языком. Затем появляется сиплый голос, и начинает течь слюна.«Это все очень опасные симптомы, это может привести к смерти»,— сказал медик.