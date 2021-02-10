4 правила сна, помогающих сохранить молодость

От правильной подготовки к ночному отдыху и даже позы во время сна зависит состояние нашей кожи. И вот 4 золотых правила, соблюдение которых помогает затормозить естественные процессы старения.Чистое лицо. Не надо ложиться спать, пока вы полностью не удалили с лица дневную пыль и грязь. Это касается, безусловно, и всех следов макияжа. Обязательно используйте богатые питательными веществами крема, либо натуральные средства для очистки кожи. Если вы не очистите лицо, это может спровоцировать появление морщин и пигментных пятен гораздо раньше срока.Маски для лица. Сегодня индустрия косметологии предлагает огромный набор самых разных масок для лица, выбор которых определяется индивидуальными особенностями. Он зависит от уровня жирности кожи и даже от цвета волос. Подберите ту маску, которая помогает удерживать влагу и одновременно очищать кожу.Ванна перед сном. Хорошей идеей будет приём ванны перед сном. В воду можно добавить масло магния или его сульфат, чтобы избавиться от прыщей и других кожных заболеваний. Хвойные ванны, как было доказано, также способствуют сонливости.Правильное питание. Хорошо известно, что наедаться перед сном нельзя. Но за три-четыре часа можно поужинать, однако выбор блюд должен зависеть от их пользы для здоровья. Идеально, если они содержат витамин A, B и С, цинк, жирные кислоты для здоровой и молодой кожи. Овощной салат с некоторым количеством рыбы будет идеальным выбором.