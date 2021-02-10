Уход в декрет помогает сохранить здоровье

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Исследование женщин, которые были молодыми матерями в конце 1970-х годов, показало, что те, кому был предоставлен более продолжительный оплачиваемый отпуск по беременности и родам, жили более здоровой жизнью, достигнув среднего возраста.Новое исследование, проведенное экономистом из Университета Джорджии Меган Скира, изучило состояние здоровья норвежских матерей до и после того, как оплачиваемый отпуск по беременности и родам стал обязательным в 1977 году. Она обнаружила, что польза для здоровья от отпуска сохраняется в течение многих лет после рождения детей. Свои результаты она представила в журнале American Economic Journal: Economic Policy.У женщин, имевших доступ к оплачиваемому отпуску, ИМТ был на 2,5-3,7% ниже, чем у женщин, не выходивших в декрет. У них на 10% ниже была вероятность высокого кровяного давления. Они на 16-18% реже курили и на 14-20% чаще занимались спортом.