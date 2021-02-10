Исследователи нашли новое применение медицинской марихуане

Университет Бен-Гуриона и Медицинский университетский центр "Сорока" установили, что медицинская марихуана может снижать кровяное давление у пожилых людей. В рамках исследования ученые оценили влияние марихуаны на артериальное давление, частоту сердечных сокращений и параметры обмена веществ у людей 60 лет и старше, имеющих гипертонию.Состояние пациентов оценивалось с помощью 24-часового амбулаторного мониторинга артериального давления, ЭКГ, анализов крови и различных измерений показателей тела. Оценка проводилась до лечения и через три месяца после начала терапии с использованием медицинской марихуаны. Было зафиксировано впечатляющее снижение суточных значений систолического и диастолического артериального давления.Притом, самая низкая точка в графике показателей приходилась на три часа после употребления марихуаны перорально с масляными экстрактами или в процессе курения. У пациентов наблюдалось снижение артериального давления как днем, так и ночью, с более значительными изменениями ночью. По мнению медиков, облегчение боли - показание к назначению марихуаны для большинства пациентов - могло также способствовать снижению артериального давления.