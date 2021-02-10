Исследователи нашли новое применение медицинской марихуане
Состояние пациентов оценивалось с помощью 24-часового амбулаторного мониторинга артериального давления, ЭКГ, анализов крови и различных измерений показателей тела. Оценка проводилась до лечения и через три месяца после начала терапии с использованием медицинской марихуаны. Было зафиксировано впечатляющее снижение суточных значений систолического и диастолического артериального давления.
Притом, самая низкая точка в графике показателей приходилась на три часа после употребления марихуаны перорально с масляными экстрактами или в процессе курения. У пациентов наблюдалось снижение артериального давления как днем, так и ночью, с более значительными изменениями ночью. По мнению медиков, облегчение боли - показание к назначению марихуаны для большинства пациентов - могло также способствовать снижению артериального давления.
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