Три продукта, способные согреть зимой

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Актуально как никогда.Холод и голод – для многих слова-синонимы. Именно зимой, когда на улице минусовая температура, хочется есть. И делать это бесконечно. В результате таких согреваний с помощью еды мы получаем лишние килограммы, от которых нужно избавляться. А зимой важно, чтобы ваша еда была теплой и имела минимум 3 разных вкуса: от солоноватого до перченого. Почему зимой хочется есть, почему невозможно угомонить чувство голода и как правильно питаться в холода.Об этом рассказала нутрициолог Яна Легеза.“Самое главное – это то, что вся ваша еда в зимнее время должна быть теплой. Если фрукты и овощи, то комнатной температуры. Нужно включить в рацион как можно больше овощей. Если вы считаете, что зимой нормальных овощей практически нет, то это не так. Обратите внимание на капусту (брюссельскую), всевозможные корнеплоды, авокадо. Опять же бобовые – прекрасный источник растительного белка и витамина В. Фасоль, нут, чечевица прекрасно насыщают. Важно – бобовые должны быть, только в случае если они хорошо переносятся вашим организмом”, – говорит Яна Легеза.РыбаВ холодное время года мы страдаем от недостатка витамина D. А отсюда – что наш организм не получает дофамин, гормон радости. Мы реагируем на это очень плохо: у нас мало мотивации к действиям, постоянная усталость, отсутствие энергии. А отсюда – переедание.СмузиВсего пару минут вашего времени – и вы получите смузи, который богат антиоксидантами и сложными углеводами. Они успокоят чувство голода и насытят витаминами. Прекрасный рецепт фруктового смузи – замороженные ягоды плюс банан. Если йогурт, то натуральный, и его можно употреблять вместе с семенами.КакаоО способности какао повышать настроение известно всем. А еще в какао содержатся антиоксиданты, которые способствуют улучшению липидного состава крови и оздоровлению кровеносных сосудов. После чашки какао, приготовленного на воде с минимальным добавлением молока или сливок, вы почувствуете насыщение и не будете тянуться к сладкому.