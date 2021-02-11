Восемь изменений в образе жизни, помогающих снизить уровень холестерина

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Чтобы снизить в организме опасно высокий уровень холестерина, улучшив тем самым защиту от болезней сердца, введите в свою жизнь эти изменения, рекомендованные врачами.Будучи жироподобным веществом, холестерин является один из основных компонентов, помогающих телу строить здоровые клетки и вырабатывать гормоны. Однако когда его уровень повышается, это увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний и инсульта – все потому, что скопления холестериновых частиц блокируют изнутри артерии, перекачивающие кровь.Есть два основных типа холестерина.ЛПНП (липопротеины низкой плотности) – это так называемый плохой холестерин, который склонен скапливаться на поврежденных участках сосудистых стенок.ЛПВП (липопротеины высокой плотности) – хороший холестерин, обладающий свойством сцепляться с холестериновыми бляшками ЛПНП и удалять их из организма.Таким образом, опасаться нужно высокого уровня ЛПНП-холестерина и стремиться к снижению, если он превышает норму.«Обычно высокий уровень холестерина возникает из-за неправильного питания, отсутствия физических упражнений, плохого сна и чрезмерного стресса. Но уровень холестерина можно контролировать с помощью правильного изменения образа жизни», - рассказал изданию Times Now доктор Сунил Кумар, кардиолог-консультант Колумбийской азиатской больницы Хеббал.Врач рассказал, какие именно изменения в образе жизни помогают снизить уровень холестерина.Употребление растворимой клетчатки. Этот вид клетчатки предотвращает расщепление и всасывание в кровь определенного количества пищевого холестерина. Ее источники – цельный овес, нут, фасоль, чечевица, фасоль: их необходимо чаще употреблять в пищу.Уменьшение потребляемой соли. Она не играет прямой роли в повышении уровня холестерина, однако влияет на кровяное давление человека и его склонность к сердечным приступам.Употребление растительных продуктов. Фрукты (яблоки, бананы, чернослив, груши), овощи, ягоды, зелень являются прямыми источниками растворимых волокон, мешающих кишечнику усваивать много холестерина.Отказ от алкоголя и сигарет. Регулярное потребление алкоголя и курение ассоциируются с повышением уровня ЛПНП-холестерина, а также триглицеридов (жировые компоненты) в крови.Избегание трансжиров. Огромное количество промышленно изготовленных продуктов, полуфабрикатов содержат траснжиры – искусственно синтезированный вид жира. Их негативное влияние на сосудистую систему, сердце подтверждено многими исследованиями.Похудение. Если ваш вес значительно превышает нормальный, наверняка ваш уровень ЛПНП- холестерина тоже высокий. Избавляясь от лишнего веса, мы уменьшаем и содержание плохого холестерина.Увеличение активности. Подсчитано: 20 минут кардио-нагрузок в день способствуют повышению уровня хорошего ЛПВП-холестерина в организме и снижению плохого.Поддержание позитивного настроя. Чем меньше уровень стресса, тем лучше для сердца и сосудов. Важно уметь находить источники хороших эмоций в обыденной жизни.