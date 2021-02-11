10 ранних симптомов деменции, которые нельзя игнорировать

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Если регулярно забываете нужное слово или чувствуете, что стали слишком мнительны, — это повод заглянуть к врачу.Деменцию часто путают с потерей памяти. Но забывчивость, даже в клинической стадии, — лишь один из симптомов старческого слабоумия. Мало того, не обязательный.При деменции повреждаются или разрушаются клетки головного мозга. Причём поначалу в разных его частях. У кого-то первым делом действительно страдают области, связанные с хранением воспоминаний. В другом случае под ударом оказываются поведенческие функции. В третьем клеточное разрушение влияет на скорость мышления, способность разговаривать или ориентироваться в пространстве.Чем дальше прогрессирует заболевание, тем больше областей мозга оно затрагивает. И не останавливается, пока не стирает полностью личность человека.От старческого слабоумия сегодня страдают около 50 миллионов человек по всему миру. Ежегодно к этой цифре плюсуются новые 10 миллионов.Видов деменции много — от всем известной болезни Альцгеймера до разнообразных сосудистых нарушений. Плохая новость — это не лечится. Но есть и хорошая: развитие слабоумия можно приостановить, а некоторые его симптомы сгладить почти до полного исчезновения. Главное — вовремя заметить.Каковы ранние симптомы деменции1. Сложности с поиском подходящего слова«Вот вертится на языке, а вспомнить не могу!» — в таких ситуациях бывал почти каждый, даже молодой и полностью здоровый человек. Но одно дело, если эти случаи — разовые или нечастые, и совсем другое, если они начинают повторяться изо дня в день. Ухудшение способности подбирать слова — один из ранних и наиболее ярких признаков наступающей деменции.2. Участившаяся забывчивостьЗабывать, где лежат ключи или телефон, время от времени нормально. Но если человек начинает регулярно терять вещи, не может вспомнить, что съел на завтрак или о чём разговаривал вчера с коллегой, это свидетельствует о развивающихся когнитивных нарушениях.3. Тревожность, мнительностьНаивный оптимизм — свойство юности. С возрастом все мы становимся немного циниками, пессимистами и перестаём верить в розовых пони. Это нормально. Плохо, если ещё вчера жизнерадостный человек вдруг начинает не доверять людям и миру, искать во всём подвох. «Хорошая скидка? Наверняка товар просрочен!», «Соседка угостила пирогом? Наверное, отравить меня хочет!», «Предложили взяться за новый проект? Только потому, что от него все нормальные люди отказались!»Такие тревожность и мнительность, особенно если они проявились в характере достаточно резко, — тоже нехороший симптом.4. Постоянные перепады настроения, депрессияПовреждение клеток мозга может влиять на выработку важных гормонов, в том числе регулирующих настроение. У многих больных деменцией на самой начальной стадии заболевания наблюдалась депрессия.5. Изменения личностиНеважно, в какую сторону они происходят. Возможно, вчерашний жизнерадостный экстраверт вдруг стал ворчливым. Или, наоборот, недавно застенчивый человек внезапно превратился в чересчур общительного. Любые перемены в характере, темпераменте, коммуникативности — настораживающий сигнал.6. Нарушения ориентации во времени и пространствеРегулярно не можете вспомнить, какое сегодня число либо день недели? Или вдруг обнаружили, что забыли короткую дорогу к автобусной остановке, не сообразите, где находится дверь в нужный кабинет, хотя бывали в нём не раз? Где-то ваш мозг сбоит. Стоит выяснить, где. И не опасно ли это.7. Потеря интереса к хоббиАпатия, снижение интереса к занятиям, которыми вы увлекались много лет (будь то спорт, коллекционирование, бисероплетение), попытки избегать общения — даже с близкими друзьями — ещё один симптом подкрадывающейся деменции.8. БесцельностьЧеловек берёт сумку и уходит вроде бы в магазин, но возвращается без покупок. Бывает, бродит по дому или офису туда-сюда без видимой цели. Снова и снова задаёт одни и те же вопросы, хотя уже получал на них ответ. Такие поведенческие сложности говорят о потере способности к планированию и сосредоточению. Что тоже является нехорошим признаком.9. Потеря способности следить за логикой разговора или многословностьНарушения в работе мозга не дают человеку сфокусироваться на теме разговора. Он постоянно сбивается на посторонние вещи. Например, в беседе о пользе яблок может вдруг удариться в воспоминания, практически не связанные с основной фабулой: «Ой, какие я вкусные яблоки ел в деревне у прабабушки! У неё был огромный сад. А дом ей дед построил, всем бы таких мужей!»Из-за утрачиваемой способности формулировать мысли чётко и коротко человеку приходится пускаться в пространные рассуждения. А в процессе он нередко забывает, о чём, собственно, хотел сказать.10. Склонность постоянно перекладывать, прятать, накапливать предметыПрипрятать очки, чтобы «не потерялись», а затем полдня мучительно искать их по дому. Отказываться выбрасывать отслужившую своё технику или сломавшуюся мебель — «а вдруг пригодится». При прогрессирующей деменции подобные инциденты становятся всё более выраженными и регулярными.Что делать, если заметили ранние симптомы деменцииИдеальный вариант — вспомнить (желательно даже записать) все тревожащие вас признаки и обратиться к терапевту или невропатологу. Врач выслушает вас, расспросит об образе жизни, заглянет в личную карточку и, возможно, предложит пройти некоторые тесты. Например, сдать анализы мочи и крови: на уровень сахара, гормоны щитовидной железы. Возможно, потребуется сделать кардиограмму или МРТ мозга.Дело в том, что на состояние мозга влияют разные факторы: эндокринные нарушения, сбои в обмене веществ, анемия, дефицит витаминов, нарушения кровоснабжения, побочные эффекты от приёма лекарств. Прежде чем говорить о перспективах деменции, медик должен исключить эти состояния.Если всё-таки ваши подозрения подтвердятся, специалист подскажет, что делать. При необходимости назначит препараты, которые смогут поддержать клетки мозга и защитить их от повреждений.Кроме того, понадобится скорректировать образ жизни. Кстати, эти же мероприятия являются эффективной профилактикой деменции.1. Больше двигайтесьФизическая активность обеспечивает хорошее кровоснабжение мозга и помогает ему восстанавливаться. Больше гуляйте, катайтесь на велосипеде и старайтесь посвящать тренировкам хотя бы 150 минут в неделю.2. ОбщайтесьДаже через нежелание. Социальная активность необходима мозгу как воздух. Она помогает ему дольше сохранять молодость и здоровье.3. Тренируйте мозгЧитайте, решайте головоломки и кроссворды, учите китайский язык, следите за новостями, старайтесь каждый день узнавать что-то новое.4. Бросьте куритьЕсть данные, что никотин может увеличить риск деменции и сосудистых заболеваний мозга. Особенно это касается тех, кто продолжает курить в возрасте после 45 лет.5. ВысыпайтесьОбеспечьте себе не менее 7–8 часов качественного сна в сутки. Обязательно обратитесь за консультацией и помощью к терапевту, если у вас бессонница, вы храпите или подозреваете случаи апноэ.6. Следите за рациономДля здоровья мозга лучше всего подходит питание с высоким содержанием овощей, фруктов, рыбы, орехов, оливкового масла. Идеальна средиземноморская диета.7. Не допускайте дефицита витаминовНекоторые исследования показывают, что люди с низким уровнем витамина D в крови более склонны к развитию болезни Альцгеймера и других форм деменции. Также специалисты американской исследовательской организации Mayo Clinic рекомендуют внимательно контролировать уровень потребления витаминов группы В и С.