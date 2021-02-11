Малышева не верит в необходимость ношения медицинских масок

Совсем скоро наступит ровно год как в России был введён масочный режим из-за пандемии коронавируса. Однако популярный телеврач Елена Малышева утверждает, что медицинские маски бесполезны в повседневной жизни. Ранее ведущая уже делала подобные заявления.В качестве аргумента Малышева привела результаты нескольких исследований, которые подтверждают, что маски не защищают своих носителей от вирусных инфекций, и в частности от COVID-19. Однако иммунолог Николай Крючков в интервью "Комсомольской правде" решил возразить своей известной коллеге. Он напомнил, что ряд научных работ доказали способность медицинских масок снижать риск заражения коронавирусом в 6,6 раз.Крючков добавил, что масочный режим - это только половина дела, поскольку для безопасности стоит уделить внимание защите глаз и социальной дистанции.