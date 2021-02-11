Доктор Мясников опроверг миф об опасности переохлаждения

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Холодная вода на порядок полезнее подогретой — заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Мясников опроверг мифы, связанные с опасностью переохлаждения.Врач Александр Мясников опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новое видео (смотрите ниже) — на кадрах доктор ведет свое телешоу с голым торсом, который, при этом, растирает снегом. "Попробуйте сами и убедитесь в том, что холодная вода может дать колоссальное наслаждение. Теплая вода никогда не сможет дать того, что дает холодная", — заявил Мясников.Доктор добавил, что существует огромное количество мифов об опасности переохлаждения, но большая их часть не имеет никакого отношения к действительности. Подписчики Мясникова поддержали телеведущего, и отметили, что закаливание организма холодной водой может защитить от многих болезней. Но здесь, конечно, очень важно соблюдать меру — то есть, например, не следует нырять в ледяную воду, если вы никогда прежде не делали ничего подобного."Молодец доктор! Вероятно, с молодости закаляется!", — написал один из подписчиков Мясникова. Другие пользователи предположили, что доктор, возможно, просто сошел с ума (такое предположение высказал и сам Мясников на съемках эпизода программы с обтиранием снегом).