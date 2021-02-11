Диетологи рассказали, как “перезагрузить” организм за две недели

Как наладить питание, и улучшить самочувствие.Для обновления организма необходимо на 14 дней изменить рацион: есть больше фруктов и зелени, бобы, фермерскую курицу и яйца, а также употреблять правильные травы и специи.Такое мнение высказала диетолог-нутрициолог Джессика Сапель из Австралии, пишет Daily Mail. По ее словам, такие нехитрые манипуляции помогут «перезапустить» организм всего за две недели.Джессика Сапель также сообщила, что с каждым приемом пищи нужно есть молодой шпинат, брокколи, огурцы или зеленый горошек, а два-три раза в неделю стоит включать в рацион красную и белую рыбу.Из круп врач советует добавить в рацион коричневый рис, киноа и овес, а из овощей обязательно должны присутствовать тыква, свекла, картофель, батат и пастернак. Кроме того, диетолог призывает пить миндальное молоко вместо обычного, готовить на оливковом масле, а еду приправлять соевым соусом, лимонным соком, дижонской горчицей и тхиной.Во время «перезагрузки» организма эксперт советует полностью отказаться от алкоголя и снизить потребление кофеина: можно выпить одну чашку чая или кофе до 11 утра. Привычные напитки можно заменить на куркума-латте и чай из корня одуванчика. Также нужно отказаться от красного мяса и сахара в любом виде: как обычного, так и сахарозаменителей, сладостей и газировок. Вместо этого врач рекомендует пить травяные чаи и кокосовую воду, а также употреблять минимум два литра воды в день.Также врач отметила необходимость занятий спортом: тренировкам, по ее словам, нужно уделять минимум 20 минут каждый день. Сапель советует выбирать любимый вид спорта, чтобы физические нагрузки приносили удовольствие. Но стоит учитывать при этом, что силовые тренировки помогают нарастить мышцы, а от кардиотренировок уходит лишний вес.Джессика Сапель уверяет, что если следовать ее рекомендациям, то уже через две недели можно почувствовать легкость в теле и прилив энергии. А еще вы начнете лучше спать, меньше волноваться и наладите отношения с едой.