Диабет 2 типа: два напитка снижают риск его опасных осложнений

Исследования показывают, что томатный сок и черный чай улучшают некоторые показатели организма у людей, болеющих диабетом 2 типа, снижая риск развития опасных осложнений.Развитие диабета 2 типа и его осложнения сильно зависят от того, какие продукты и напитки употребляет человек. Исследователи обнаружили, что людям с диабетом 2 типа может быть очень полезен томатный сок – его потребление снижает риск сердечных заболеваний, часто возникающих как осложнение сахарной болезни.Диабет 2 типа характеризуется повышенным уровнем сахара в крови. Глюкоза является важным источником энергии для организма, но ее избыток способствует повреждению сосудов, по которым кровь поступает в жизненно важные органы, – это резко увеличивает риск патологий сердца, инсультов.Томатный сок. Какие напитки употребляет человек, может иметь большое влияние на этот процесс, пишет издание Express Health, ссылаясь на исследовательские данные.«Людям с диабетом 2 типа томатный сок помогает уменьшить вероятность появления сердечных заболеваний. Ученые обнаружили, что его употребление в течение трех недель разжижает кровь при данном заболевании», - информирует Express Health.Специалисты поясняют, что диабетики составляют категорию пациентов с повышенной склонностью к свертыванию крови. Томатный сок, в свою очередь, снижает агрегацию тромбоцитов. Подобное свойство ему обеспечивает насыщенность веществом ликопином, чье потребление ассоциируется со снижением воспалений, затрагивающих сердечно-сосудистую систему. Например, результаты исследования, опубликованные в British Journal of Nutrition, свидетельствуют:«У женщин с избыточным весом и ожирением воспаление уменьшалось после того, как они выпивали около полутора стаканов томатного сока ежедневно в течение трех недель».Черный чай. Еще один напиток, помогающий снизить риск опасный осложнений, вызываемых развитием диабета. Исследование профессора Питера Клифтона (Университет Южной Австралии в Аделаиде) выявило позитивное влияние на уровень сахара в крови полифенолов – биологически активных соединений черного чая.В частности, было установлено, что прием черного чая способствует снижению уровня глюкозы в крови у здоровых людей и пациентов с предиабетом в тех случаях, когда он повышается после употребления сладких напитков.«Полученные данные подтверждают, что полифенолы снижают гликемический ответ и могут быть причиной более низких показателей диабета, наблюдаемых при употреблении чая и кофе», - добавил доктор Питер Клифтон.Также исследователи заключили, что благодаря букету полифенолов и других соединений чая его питье улучшает показатели уровня инсулина, это очень важно при склонности к диабету.