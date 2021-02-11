Препарат от астмы защищает пациентов с COVID-19 от больниц

Распространённое средство для лечения астмы снижает потребность пациентов с COVID-19 в госпитализации на 90%. Оксфордские ученые также доказали, что лекарство сокращает время выздоровления.Проведенное учеными из Оксфордского университета исследование показало, что весьма распространенное средство от астмы будесонид сокращает потребность пациентов с коронавирусом в госпитализации на 90% и уменьшает время их восстановления. Будесонид - это средство из группы стероидов, производимое компанией AstraZeneca, также его применяют для воздействия на лёгкие курильщика.Продолжавшееся 28 дней исследование с участием 146 пациентов предположило, что вдыхавшие будесонид больные имели на 90% сниженный риск попадания в реанимации или госпитализации, по сравнению с обычным лечением. Авторы исследования были вдохновлены на его проведение тем фактом, что пациенты с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), которые часто вдыхают стероиды, значительно реже попадали в больницы с COVID-19 на старте пандемии.Первоначальные итоги исследования также показали, что получавшие будесонид добровольцы быстрее восстанавливали здоровье после лихорадки, у них было меньше устойчивых симптомов. Это крайне важное открытие в деле лечения жертв коронавирусной инфекции. Необходимо бороться с болезнью на ранней стадии, чтобы предотвращать ухудшение клинических симптомов и потребность в услугах реанимационного отделения, из которого многие пациенты уже не выходят живыми.