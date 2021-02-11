Дефицит витамина D может привести к остеопорозу и другим заболеваниям
По ее словам, данная группа биологически активных веществ способствует усвоению фосфора и кальция, что очень важно для поддержания здоровья костной системы. Кроме того, хронический дефицит этого витамина провоцирует развитие диабета, псориаза и гипертонии.
Восполнить дефицит витамина D помогут определенные продукты. Например, в рационе должны присутствовать жирные сорта рыбы, молоко, яичные желтки и сыр, а также лесные грибы лисички.
При нехватке витамина человек ощущает слабость в мышцах, склонен к потере равновесия и частым падениям. При появлении этих симптомов стоит немедленно обратиться к врачу.
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