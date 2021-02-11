Даже один укол от коронавируса снижает риск его передачи

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Первое подобное исследование показало, что у людей с положительным диагнозом на COVID-19 после вакцинации вирусная нагрузка сокращается в четыре раза. А это говорит о том, что даже одного укола вакцины достаточно для уменьшения риска передачи опасного патогена.Израильские ученые доказали, что прошедшие через вакцинацию люди гораздо менее подвержены риску передачи коронавируса окружающим ещё до получения второй дозы. Это косвенно подтверждает правильность стратегии вакцинации в некоторых странах. В условиях жесткого дефицита вакцин власти ряда государств решили направить все имеющиеся запасы на первоначальную вакцинацию, а не проводить людей через полный цикл из двух уколов. Считалось, что даже один укол в краткосрочной перспективе поможет сбить вторую волну.Исследования ученых из Маккаби показало, что зараженные через 12 дней или дольше после первого профилактического укола показывали меньшую вирусную нагрузку. А это имеет важное значение для процесса репликации вируса в организме. От скорости этого процесса зависит не только симптоматика пациента, но и вероятность передачи COVID-19 окружающим.Так, доказано, что если человек заболевал коронавирусом через 12-28 дней после получения первой дозы вакцины от Pfizer-BioNTech, то у него вирусная нагрузка уменьшалась в четыре раза, по сравнению с теми, кто заражался, не будучи вакцинированным. Одного укола достаточно лишь для частичной защиты, а полную можно обрести через неделю после второго укола, который требуется проводить с интервалом в 21 день после первой инъекции.