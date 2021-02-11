Врачи показали, почему опасно пить антибиотики беременным женщинам
Новое исследование добавляет свидетельств вреда антибиотиков. Ученые пронаблюдали за группой женщин. Учитывались данные на 6-10-й, 16-й, 30-й неделях беременности, а также после родов. Плюс, матери рассказывали о здоровье детей, когда тем исполнялось 11 лет. За период наблюдения с момента рождения у 4238 (13%) детей развилась астма. Из них у 804 (15%) матери принимали антибиотики во время беременности. Всего 5522 ребенка (17%) родились от матерей, принимавших антибиотики во время беременности. А у детей, чьи матери принимали антибиотики во время беременности, вероятность развития астмы оказалась выше на 14%. Однако для антибиотиков, принимаемых в течение первых трех месяцев беременности (первый триместр), такой связи не было обнаружено.
По сравнению с детьми, чьи матери не принимали антибиотики, у тех, чьи матери принимали в середине или конце беременности (4–9 месяц) антибиотики, вероятность развития астмы была на 17% выше. Но общая связь между воздействием антибиотиков на плод и детской астмой наблюдалась только у детей, рожденных естественным путем, а не после кесарева сечения. У детей, рожденных вагинально и имевших матерей, которые пили антибиотики, вероятность более серьезной детской астмы, требующей лечения, была на 34% выше, чем у детей, рожденных вагинально, но чьи матери не принимали антибиотики во время беременности.
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