Врачи показали, почему опасно пить антибиотики беременным женщинам

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Воздействие антибиотиков на плод в середине и в конце беременности может быть связано с повышенным риском развития астмы у ребенка. Но это актуально только для детей, рожденных естественным путем. Ранее уже было установлено, что беременным не стоит принимать антибиотики. Данные препараты негативно влияют на микрофлору матери и, как следствие, на микрофлору ребенка.Новое исследование добавляет свидетельств вреда антибиотиков. Ученые пронаблюдали за группой женщин. Учитывались данные на 6-10-й, 16-й, 30-й неделях беременности, а также после родов. Плюс, матери рассказывали о здоровье детей, когда тем исполнялось 11 лет. За период наблюдения с момента рождения у 4238 (13%) детей развилась астма. Из них у 804 (15%) матери принимали антибиотики во время беременности. Всего 5522 ребенка (17%) родились от матерей, принимавших антибиотики во время беременности. А у детей, чьи матери принимали антибиотики во время беременности, вероятность развития астмы оказалась выше на 14%. Однако для антибиотиков, принимаемых в течение первых трех месяцев беременности (первый триместр), такой связи не было обнаружено.По сравнению с детьми, чьи матери не принимали антибиотики, у тех, чьи матери принимали в середине или конце беременности (4–9 месяц) антибиотики, вероятность развития астмы была на 17% выше. Но общая связь между воздействием антибиотиков на плод и детской астмой наблюдалась только у детей, рожденных естественным путем, а не после кесарева сечения. У детей, рожденных вагинально и имевших матерей, которые пили антибиотики, вероятность более серьезной детской астмы, требующей лечения, была на 34% выше, чем у детей, рожденных вагинально, но чьи матери не принимали антибиотики во время беременности.