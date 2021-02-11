Зима, холода и еще 3 причины, почему твои губы сохнут и трескаются

Вряд ли ты помнишь зиму, когда у тебя не сохли губы. Проблема появляется из-за стресса, отсутствия сна, чрезмерного употребления алкоголя и даже фторсодержащих паст. Но в этом году в топе причин другие.Аллергия на косметикуОна может проявляться и покраснениями, и воспалениями, и отечностью, и даже анафилактическим шоком. Поэтому сухость губ не худшее, что происходит из-за токсичного состава декоративной косметики или отдельных компонентов. Впрочем, аллергию может вызвать и натуральное средство: если не знаешь точно, невозможно понять, на что именно и как именно отреагирует организм и, в том числе, слизистая.Если подозрения падают именно на косметику, прежде всего, нужно от нее отказаться и обязательно обратиться к дерматологу. Он подберет лечение и, возможно, посоветует сдать тест, чтобы узнать другие аллергены, которые вызывают у тебя такую реакцию. Также специалист подберет бальзам для губ, который вернет им нежность и избавит от сухой кожи.Неаккуратное использование маскиК сожалению, локдаун ударил и по психическому, и по физическому здоровью. Кто-то начал испытывать тревожность и депрессивные состояния, а у кого-то из-за использования маски появились воспаления на коже, акне, «синдром сухого глаза» и хроническая сухость губ. Последнее появляется, если под тканью постоянно накапливается конденсат, который на открытом воздухе быстро испаряется вместе с влагой на губах. К тому же, остается риск еще и обветрить лицо.Если ты столкнулась с такой проблемой, до конца карантина кардинально ее решить не получится. Можно разве выбирать маски из натуральных тканей, вытирать лицо сухой салфеткой после их снятия и регулярно, по нескольку раз в день, наносить на губы увлажняющие бальзамы. К слову, если случай очень запущен, откажись от декоративной косметики и, особенно, матовых помад, чтобы не занести инфекцию и не усугубить ситуацию.Дефицит витаминов А, Е, В и СВ принципе любой недостаток полезных веществ в организме может спровоцировать сухость кожи и губ. Только происходит это у всех по-разному. У кого-то губы просто становятся более сухими, и появляется ощущение пленки на губах. Других беспокоят шелушение, покраснения и даже трещинки, которые время от времени кровоточат. Но, чтобы убедиться, что проблема именно в дефиците витаминов, нужно обязательно сдать анализы и обратиться к терапевту.Он скорректирует меню и, возможно, назначит прием препаратов для улучшения состояния организма. Также в это время важно подобрать питательный уход, который уменьшит симптоматику локально и поможет коже быстрее заживать.