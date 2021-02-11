Восемь причин позволять себя есть шоколад

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Шоколад в умеренных дозах позитивно влияет на организм.В детстве нас часто пугали, что шоколад вреден для здоровья. Особенно, конечно, от сладости, по убеждениям взрослых, страдают зубы. Это не так далеко от истины, но в умеренных дозах шоколад несет немало пользы для человеческого организма. Издание Times of India рассказало о восьми причин лакомиться шоколадками.1. Много питательных веществШоколад очень питательный, особенно темный с высоким содержанием какао. Он богат минералами, является одним из лучших источников цинка, содержит железо, магний, медь, калий, фосфор и др. Но не увлекайтесь: также в сладостях много разных жиров, в большом количестве могут негативно повлиять на организм.2. Снижает давлениеСодержание флаванолов в шоколаде может стимулировать эндотелий, внутренние стенки кровеносных сосудов. Это, в свою очередь, приводит к образованию оксида азота, который отвечает за передачу сигналов артериям на расслабление, что снижает сопротивление потоку крови и артериальное давление.3. Меньший риск сердечного приступа и инсультаДва шведских исследования подтвердили, что потребление 19-30 граммов шоколада в день может снизить частоту сердечной недостаточности. Это происходит потому, что какао влияет на холестерин в крови. Однако польза не увеличивается, если употреблять больше шоколада.4. Уменьшает воспалениеКакао оказывает противовоспалительное действие, что может помочь предотвратить хронические заболевания и сохранить здоровье. Исследование также предполагает, что какао может регулировать бактериальный состав кишечника, что, вероятно, провоцирует эту противовоспалительную реакцию.5. Защита кожи от солнечных лучейБиоактивное соединение, содержащееся в шоколаде, может защитить кожу от повреждения солнечными лучами, улучшить приток крови к коже и сохранить кожу увлажненной. На самом деле, общепринятое представление о том, что шоколад вызывает угри, также является неправильным.6. Улучшение работы мозгаСодержание флаванола в шоколаде связан с улучшением работы мозга. Согласно исследованию, проведенному на здоровых людях, потребление шоколада на протяжении пяти дней подряд может помочь улучшить приток крови к мозгу.7. Улучшает настроениеШоколад регулирует уровень серотонина и дофамина. Эти гормоны могут поднять настроение и заставить вас чувствовать себя энергичными.8. Регулирование симптомов диабетаСахар и диабет плохо сочетаются, но шоколад — это другое. Исследования показывают, что умеренное употребление темного шоколада может помочь уменьшить симптомы диабета 2 типа. Впрочем, в этом случае лучше посоветуйтесь со своим врачом.Самым «здоровым» видом шоколада признано черный — с высоким содержанием какао и характерной горчинкой в послевкусии. В день ученые не рекомендуют съедать более 30-60 грамм этих сладостей, чтобы не получить проблем с лишним весом. Помните: плитка темного шоколада весом 40 грамм содержит 190 калорий, а в молочном и белом их больше.