Ученые нашли новую цель для лекарств от ВИЧ

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Люди обладают мощной многоуровневой системой защиты, которая охраняет от вирусных инфекций. Лучшее понимание этой защиты и уловок, которые вирусы используют для ее обхода, может открыть новые возможности для лечения вирусных инфекций и, возможно, других заболеваний.Например, человеческий белок SAMHD1 препятствует репликации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и других вирусов, истощая дезоксинуклеотиды – строительные блоки, необходимые для репликации вирусного генома. Долгое время оставалось загадкой, как активируется данный белок и происходит ли это вообще.Теперь исследователи из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио обнаружили, что SAMHD1 распознает уникальный молекулярный паттерн в нуклеиновых кислотах. Этот паттерн, называемый фосфоротиоатом, может активировать белок. Понимание механизма активации SAMHD1 может стать шагом вперед в борьбе с ВИЧ/СПИДом.«Если мы сможем увеличить активность SAMHD1 с помощью определенного препарата, он потенциально может иметь анти-ВИЧ активность», - рассказывает доктор Кори Х. Ю, один из авторов исследования.