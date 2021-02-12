Ученые нашли новую цель для лекарств от ВИЧ
Например, человеческий белок SAMHD1 препятствует репликации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и других вирусов, истощая дезоксинуклеотиды – строительные блоки, необходимые для репликации вирусного генома. Долгое время оставалось загадкой, как активируется данный белок и происходит ли это вообще.
Теперь исследователи из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио обнаружили, что SAMHD1 распознает уникальный молекулярный паттерн в нуклеиновых кислотах. Этот паттерн, называемый фосфоротиоатом, может активировать белок. Понимание механизма активации SAMHD1 может стать шагом вперед в борьбе с ВИЧ/СПИДом.
«Если мы сможем увеличить активность SAMHD1 с помощью определенного препарата, он потенциально может иметь анти-ВИЧ активность», - рассказывает доктор Кори Х. Ю, один из авторов исследования.
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