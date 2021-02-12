5 причин включить масло авокадо в наш рацион

Полученное из авокадо масло считается одним из самых полезных для здоровья. И вот некоторые подтвержденные наукой преимущества этого продукта.Здоровье сердечно-сосудистой системы. Масло авокадо укрепляет здоровье сердца и сосудов. Содержащиеся в этом фрукте мононенасыщенные жиры отлично подходят для борьбы с гипертонией.Диабет. Одно из наиболее распространенных заболеваний в мире. Мононенасыщенные жиры из авокадо эффективны при симптомах диабета, поскольку уменьшают уровень сахара в крови.Артрит. Если вы страдаете от артрита, обязательно включите в диету масло авокадо. Исследования показывают, что экстракт этого масло уменьшает скованность и снижает уровень боли у пациентов с артритом.Здоровье глаз. Это масло - великолепный источник лютеина. А он является мощнейшим антиоксидантом, помогающим сохранять молодость глаз и предотвращать такие их болезни, как катаракта и отслоение сетчатки.Здоровье дёсен. Масло авокадо предотвращает заболевания пародонта, включая такие симптомы, как кровоточивость десен и неприятный запах изо рта. Это происходит за счёт противовоспалительного воздействия продукта, которое препятствует воздействию определенного белка, вызывающего потерю тканей и костей.Масло может применяться при приготовлении пищи, оно выдерживает высокие температуры, не разрушаясь и не теряя полезных свойств