Средиземноморская диета сохранит ум острым в старости

Следование питанию, богатому листовыми овощами и содержащему минимум мяса, поможет сохранить в пожилом возрасте мозг в хорошем состоянии. Исследователи получили еще одно доказательство пользы средиземноморской диеты.Средиземноморская диета, как было установлено в ходе исследования, сохраняет интеллект у людей старшей возрастной группы. Если они активно налегали на рацион из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, оливкового масла и бобов, то их когнитивные функции были более выраженными, чем у ровесников, предпочитающих иное питание.В исследовании приняли участие 500 пенсионеров из Шотландии, которые рассказали о своих пищевых предпочтениях. Силу интеллекта добровольцев проверили с помощью целой серии тестов на память и мышление. Если их питание в значительной степени повторяло рекомендации средиземноморской диеты, особенно в плане значительного количества листовых овощей и минимума красного мяса, результаты тестов оказывались наилучшими. Впрочем, прямой связи между питанием и физическими показателями мозга вроде большего объема серого вещества, выявлено не было.Исследователи полагают, что диета воздействует на специфические зоны мозга, которые нельзя увидеть при МРТ-сканировании всего органа целиком. Этот эксперимент стал одним из первых, в котором нейросканирование мозга применялось для оценки воздействия на него питания.