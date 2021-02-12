Как питаться во время простуды?

Еда может сделать течение болезни легче, а может стать дополнительной нагрузкой на ослабленный организм.Правильное питание во время простуды не ограничивается только тёплым обильным питьём, бульонами и чаем с имбирём и лимоном. Рассказываем, какие продукты есть можно и нужно, а каких стоит избегать.СладостиКонфеты, варенье и прочие сладости лучше отложить до полного выздоровления. Дело в том, что бактерии, которые вызывают воспаление горла, прекрасно себя чувствуют в сладкой среде. Сахар способствует их размножению и, как следствие, обострению воспалений горла.Шоколад, жевательная резинка, и даже некоторые леденцы для рассасывания, которые, казалось бы, должны смягчать боль в горле, на деле лишь обостряют симптомы фарингита, т.к. содержат глюкозу в большом количестве. Сладости на основе искусственных подсластителей тоже не выход, они могут вызывать головную боль, а она и так часто возникает при простудных заболеваниях.При бактериальных инфекциях лучше отказаться от сладкогоВ итоге избыток глюкозы негативно сказывается на иммунитете, а активность лейкоцитов, помогающих бороться с инфекцией, снижается.Простые углеводыВозможно, вам захочется съесть свежую булочку, пироженое с кремом или большую тарелку пасты. Этого тоже делать не стоит. Быстрые углеводы расщепляются на сахара, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Кроме того, они увеличивают вязкость и количество слизи, а это может негативно отразиться на состоянии больного. Количество белого хлеба, мучных и кондитерских изделий нужно сократить до минимума, заменив их на пищу, богатую грубой клетчаткой.Алкоголь и кофеинКак и сладкое, алкоголь снижает активность лейкоцитов и подрывает иммунную систему. Кроме того, он обезвоживает организм, которому в период болезни необходимо получать больше жидкости. Обезвоживание приводит к пересыханию слизистых (а они в период болезни и без того страдают), а также может усиливать мышечные боли.Кофеин действует похожим образом, он приводит к обезвоживанию, в результате чего процесс выздоровления затягивается. Это касается и сладких газированных напитков.Какие продукты способствуют выздоровлениюОстрая пищаСпеции и пряности, такие как карри, горчица, перец, чеснок очищают верхние дыхательные пути, поэтому, если не чувствуете сильной боли в горле, их можно добавлять в пищу без опасений. Осторожнее следует быть людям с проблемами ЖКТ, т.к. острые специи могут вызывать раздражение желудка.Прекрасный вариант при простуде – имбирь, он обладает противовоспалительными свойствами и способствует потоотделению. Заварить корень имбиря можно в горячей воде, натерев на тёрке и порезав несколько ломтиков. Очистить носовые пазухи и избавиться от скоплений слизи похожет перец чили.Куриный бульонСамое известное блюдо, которое готовят во время простуды – тёплый куриный бульон. В результате исследований, доктора пришли к выводу, что бульон тормозит движение клеток, которые инициируют воспаление при попадании инфекции в организм. В любом случае, тёплый бульон оказывает мягкое противовоспалительное действие на верхние дыхательные пути.Рыба и морепродуктыСодержащиеся в жирной рыбе кислоты омега-3 уменьшают воспаление. Лосось, сардины, сельдь, скумбрия и т.д. помогают укрепить иммунитет, а жирные кислоты являются важным регулятором воспалительных процессов. Витамин D также предупреждает заражение новой инфекцией. Цинк, который содержится в морепродуктах, участвует в реакциях, регулирующих воспаление.