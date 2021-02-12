Повышают ли яйца риск смерти на самом деле: мнение экспертов

Куриные яйца снова оказались в центре дискуссий после публикации данных об их способности повышать для человека риск смерти. Так ли это на самом деле?По поводу употребления яиц снова прозвучало настораживающее мнение: журнал PLoS Medicine опубликовал данные о том, что их регулярное включение в рацион повышает для людей риск преждевременной смерти. Соавтор проекта, профессор Юй Чжан из Чжэцзянского университета (Китай), заявил, что повышенная смертность, связанная с потреблением яиц, в значительной степени зависит от потребления холестерина.По словам ученого, проведенное его коллегами расследование показало, что у людей, потреблявших ежедневно дополнительно 300 миллиграммов холестерина – в том числе за счет яиц – риск смерти повышался на 19%.Эти данные прокомментировала британский эксперт в области питания доктор Нигхат, выступившая в эфире телеканала ITV This Morning. Специалист заметила, что в отношении яиц принципиально важным аспектом является способ их готовки.«Важнее то, как вы приготовите яйцо. Если вы зажарите его, содержание жира увеличится сразу на 50 процентов. Посыпав яичницу тертым сыром, вы повысите жирность и холестериновый потенциал блюда еще больше», - предупредила эксперт.Доктор Нигхат констатирует, что куриные яйца являются богатым источником витамина D, витаминов группы B и провитамина A, важнейших для поддержания здоровой активности иммунной системы организма, мозговой деятельности. Кроме того, их потребление способствует поддержанию нормального веса и даже похудению за счет большого количества хорошо усваиваемого белка и способности поддерживать чувство сытости длительное время. Благодаря этим же качествам яйца улучшают контроль уровня сахара в крови, предотвращают его резкие колебания.По мнению эксперта, употребление вареных яиц, особенно в сочетании с овощами, зеленью, цельнозерновым хлебом, не повышает риска смерти, если иметь в виду адекватное количество пищи. Специалист говорит, что данные, полученные в одном исследовании, вряд ли могут служить постулатом, – они нуждаются в уточнении и перепроверке.С этим выводом согласен и доктор Дуэйн Меллор, старший научный сотрудник Медицинской школы Астон при Университете Астона. Он заметил, что китайские исследователи не принимали в расчет способ приготовления яиц, съедаемых участниками, а также не учитывали эффект других продуктов, присутствующих в их рационе. Эксперт указал на то, что яйца присутствуют даже в средиземноморской диете, которая считается самым здоровым режимом питания и рекомендуется как эталон.