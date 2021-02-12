Топ-7 эфирных масел на каждый день

Сегодня ароматерапия - отличный способ поправить психологическое здоровье и внешний вид: придать коже сияние и упругость. Многие мировые звёзды, среди которых Меган Маркл, Виктория Бекхэм и Миранда Керр, признаются, эфирные масла - их главный секрет красоты.1. РозаРади одного литра нужно не меньше 40 центнеров розовых лепестков. Из-за этого недобросовестные производители косметики часто добавляют вместо настоящего масла синтетический заменитель. Он не обладает целебными свойствами, поэтому советуем покупать масло у проверенных поставщиков или в аптеках и добавлять в нужных пропорциях в уходовую косметику для регенерации, тонизирования кожи и разглаживания микротрещин. Чаще всего королева цветов содержится в увлажняющих шампунях, тониках и массажных средствах.Для чего использовать розовое масло:помогает расслабиться;снижает боль при менструациях;нормализует пульс;борется с гормональным сбоем;нормализует работу эндокринных желёз;заменяет антисептик и пластырь.2. Чайное деревоСамое эффективное масло в борьбе с акне. Оно убивает бактерии, дезинфицирует, успокаивает и его антибактериальные, дезинфицирующие свойства помогают в войне с высыпаниями. Масло чайного дерева обеззараживает воспаление и забирает лишнюю влагу. Благодаря этому ненавистный прыщ сходит с лица намного быстрее.Как применять:в виде антисептика;добавить в увлажняющий крем;смешать со средством для умывания.3. ЖасминПомогает снять стресс и даже справиться с депрессией. Достаточно пары капель при нанесении крема или принятии ванны. Так как средство не растворяется в воде, обязательно капать масло не в наполненную ванну, а, к примеру, на соль.4. ЛимонСтрадаете от психосоматики? Эфирное масло лимона поможет с этим справиться, взбодриться и зарядиться энергией. Устраняет усталость, борется с гипертонией и крепатурой.Не стоит использовать лимонное или любое другое цитрусовое масло летом, особенно утром. Оно не дружит с солнечными лучами и при взаимодействии вызывает токсическую реакцию: ожоги, пигментация, покраснения.5. ЛавандаМощное средство для расслабления и глубокого сна. Ароматерапевты рекомендуют пользоваться лавандовым маслом каждый вечер в целях сохранения ментального здоровья.6. МятаМята издревле считалась целебным растением. Её стебли даже находились в гробницах фараонов. Неудивительно, ведь эфир этого растения благотворно влияет на нервную систему и обладает сосудосуживающими свойствами, которые облегчают боль.7. ЕльАтмосферный аромат масла успокаивает, убирает нервозность, снимает напряжение и депрессивные состояния. Лучше всего использовать в паре с аромаламой.