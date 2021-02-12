Топ-7 эфирных масел на каждый день
1. Роза
Ради одного литра нужно не меньше 40 центнеров розовых лепестков. Из-за этого недобросовестные производители косметики часто добавляют вместо настоящего масла синтетический заменитель. Он не обладает целебными свойствами, поэтому советуем покупать масло у проверенных поставщиков или в аптеках и добавлять в нужных пропорциях в уходовую косметику для регенерации, тонизирования кожи и разглаживания микротрещин. Чаще всего королева цветов содержится в увлажняющих шампунях, тониках и массажных средствах.
Для чего использовать розовое масло:
помогает расслабиться;
снижает боль при менструациях;
нормализует пульс;
борется с гормональным сбоем;
нормализует работу эндокринных желёз;
заменяет антисептик и пластырь.
2. Чайное дерево
Самое эффективное масло в борьбе с акне. Оно убивает бактерии, дезинфицирует, успокаивает и его антибактериальные, дезинфицирующие свойства помогают в войне с высыпаниями. Масло чайного дерева обеззараживает воспаление и забирает лишнюю влагу. Благодаря этому ненавистный прыщ сходит с лица намного быстрее.
Как применять:
в виде антисептика;
добавить в увлажняющий крем;
смешать со средством для умывания.
3. Жасмин
Помогает снять стресс и даже справиться с депрессией. Достаточно пары капель при нанесении крема или принятии ванны. Так как средство не растворяется в воде, обязательно капать масло не в наполненную ванну, а, к примеру, на соль.
4. Лимон
Страдаете от психосоматики? Эфирное масло лимона поможет с этим справиться, взбодриться и зарядиться энергией. Устраняет усталость, борется с гипертонией и крепатурой.
Не стоит использовать лимонное или любое другое цитрусовое масло летом, особенно утром. Оно не дружит с солнечными лучами и при взаимодействии вызывает токсическую реакцию: ожоги, пигментация, покраснения.
5. Лаванда
Мощное средство для расслабления и глубокого сна. Ароматерапевты рекомендуют пользоваться лавандовым маслом каждый вечер в целях сохранения ментального здоровья.
6. Мята
Мята издревле считалась целебным растением. Её стебли даже находились в гробницах фараонов. Неудивительно, ведь эфир этого растения благотворно влияет на нервную систему и обладает сосудосуживающими свойствами, которые облегчают боль.
7. Ель
Атмосферный аромат масла успокаивает, убирает нервозность, снимает напряжение и депрессивные состояния. Лучше всего использовать в паре с аромаламой.
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