Диабет 1-го типа способен ослабить когнитивные способности

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Объем мозга, вербальный IQ и общий IQ у детей с диабетом 1-го типа ниже, чем у детей без диабета, показано новое исследование. Было проведено сравнение результатов сканирования мозга детей с диабетом 1-го типа и детей без диабета.Сканирование показало, в какой степени гликемическое воздействие может отрицательно влиять на развивающийся мозг. Оказалось, люди с диабетом 1-го типа однозначно подвержены риску когнитивной дисфункции (снижение IQ составило 4 балла). Можно ли обратить вспять эти изменения с помощью жесткого контроля диабета, предстоит выяснить.В общей сложности ученые исследовали 144 детей с диабетом и 72 детей без диабета. На момент начала исследования средний возраст детей составлял 7 лет, а средняя продолжительность заболевания - 2,4 года. Исследователи обнаружили, что общий объем мозга, объемы серого и белого вещества, общий IQ и вербальный IQ были ниже в группе диабета в возрасте 6, 8, 10 и 12 лет по сравнению с контрольной группой. Различия на исходном уровне сохранялись или увеличивались с течением времени, а объемы мозга и когнитивные показатели снижались по мере роста уровня гликированного гемоглобина.