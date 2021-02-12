Чем полезны разные типы кофе

Кто-то из нас предпочитает капучино, кто-то латте, а кому-то по душе простой чёрный кофе без молока. Этот напиток помогает бороться с различными проблемами, начиная от диабета второго типа и заканчивая депрессиями.Капучино. Самая популярная разновидность кофе из тех, что можно приобрести в разного рода заведениях общепита. Но немногие знают об удивительной пользе капучино для здоровья. Одна чашка этого напитка поможет справиться с «плохим» холестерином и предотвратить сразу несколько проблем с сердцем. Капучино обеспечивает определенную защиту от инсульта.Эспрессо. Крошечная чашечка этого напитка является прекрасным источником энергии. Эспрессо богат ароматом и выраженным вкусом, он тоже полезен для здоровья, и особенно психического. Пейте эспрессо, если вы чувствуете себя эмоционально подавленным. Напиток укрепляет память и концентрацию, в нём содержатся полифенолы, помогающие сражаться с различными инфекциями и видами аллергий. Наконец низкокалорийный эспрессо обеспечивает определенную защиту от грязного воздуха и даже ультрафиолетовых лучей.Латте. Постоянно и устойчиво набирающий популярность тип кофе с уникальным ароматом и различными вкусами. Помогает при диабете второго типа, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, а если в латте содержится куркума, то напиток улучшает здоровье кожи, борется с воспалениями и укрепляет память.Мокко-фраппе. Сделанный из жирных сливок, сахара и крепкого кофе этот напиток является чуть ли не лучшим источником получения быстрой энергии. Мокко-фраппе также помогает сражаться с депрессией, укрепляет здоровье печени и прогоняет бессонницу. Кроме того, этот сорт кофе помогает при необъяснимых мышечных спазмах и болях, обеспечивая здоровую плотность костей.