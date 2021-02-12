Фитнес-тренер рассказала, при каких условиях худеть можно даже во сне

Десять привычек, помогающих худеть во сне.Плохой сон мешает нашему организму эффективно сжигать калории. Следуйте советам эксперта, чтобы улучшить качество своего сна и сделать процесс похудения значительно проще.Для похудения крайне важно придерживаться здорового питания и регулярно тренироваться. Однако сон – не менее важная составляющая. Известный фитнес-тренер Стефани Мансур рассказала о 10 простых привычках, следуя которым вы будете терять вес даже во время сна.Не пренебрегайте сномВ среднем человеку требуется от 7,5 до 9 часом здорового сна, ведь это напрямую влияет на работу иммунной и гормональной системы. Если человек плохо спит, он чувствует себя раздраженным, голодным, чаще делает перекусы и потому – быстрее набирает вес. Даже если у вас будет регулярный полноценный сон, вы уже поможете организму похудеть.Правильное место для снаСлишком высокая температура мешает заснуть, поэтому сон будет неполноценным. Лучше поддерживать в спальне температуру не выше 18 градусов. Также стоит купить себе темные шторы и выключать все ночники и другие источники света. Свет перед сном мешает нормальной выработке мелатонина, а сон с включенным ночником – регуляции метаболизма, что также провоцирует увеличение веса.Уберите телефоныСвет от ноутбуков, планшетов, телефонов также нарушают выработку мелатонина, необходимого для полноценного сна. Поэтому лучше не листать ленту инстаграма перед сном, если вы хотите похудеть.Больше силовых упражненийВечерняя пробежка – это очень хорошо, но лучше не забывать несколько раз в неделю заниматься силовыми упражнениями. Это связано с тем, что организм продолжает сжигать калории даже через некоторое время после силовых тренировок. Тренировка в зале или простые приседания дома – и вот вы продолжаете худеть даже во сне.Используйте все возможностиХотите прогуляться 20 минут у дома? Прикрепите к рукам или лодыжка небольшие утяжелители, чтобы сделать свою прогулку еще более эффективной: это силовая тренировка и кардиотренировки в одном.Есть по графикуСтарайтесь всегда ужинать в одно и то же время, за 2-3 часа до сна. Так ваш организм точно буде знать, что пора готовиться ко сну, выделяя мелатонин.Не пить алкоголь на ночьКроме того, что алкоголь достаточно калориен, он еще плохо влияет на сон. Может показаться, что коктейль перед сном – это хорошая идея, чтобы расслабиться. Однако тогда ночью ваш организм будет перерабатывать алкоголь, вместо того, чтобы сжигать калории.Не наедаться на ночьНе стоит ложиться спать голодными, но помните: наш организм тратит много энергии на то, чтобы переваривать пищу. Поэтому ужин должен быть легким и точно меньше, чем завтрак или обед, чтобы ночью вы действительно смогли выспаться и набраться сил.Много белкаПища, которая содержит белок, хорошо насыщает, и в течение дня вам не захочется делать перекусы. Кроме того, белок ускоряет метаболизм в течение дня и ночи. Поэтому белое мясо, фасоль или орехи – ваши лучшие друзья.Ложиться спать раньшеВсе просто – чем раньше вы ляжете, тем меньше у вас будет времени на то, чтобы снова захотеть есть и пойти к холодильнику. Ложась спать раньше, вы можете быть уверены, что утром будете чувствовать себя выспавшимся и энергичным.