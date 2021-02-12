3 упражнения для мозга, которые нейрохирурги советуют выполнять всем
Советы нейрохирургов для улучшения когнитивных способностей
Существует три основополагающих способа сохранить оптимальные функции головного мозга:
учиться (и еще раз учиться) на протяжении жизни,
общаться с людьми,
вести максимально активный образ жизни.
Специалисты предлагают выполнять простые упражнения, которые займут у вас совсем не много времени, но способствующие улучшению когнитивных способностей и укреплению памяти.
Итак, тренировка для мозга!
Упражнение №1
Для первого упражнения вам необходимо будет приготовить лист бумаги и карандаш. Нужно установить таймер на две минуты, далее записать в течение этого короткого промежутка времени всех обитающих в воде существ, которых только сможете припомнить.
Упражнение №2
Теперь необходимо опять завести таймер, но уже вспоминать обитателей водоемов по категориям: например, пресноводные рыбы, придонные рыбы, морские млекопитающие, океанические хищники, моллюски. Что интересно, во втором случае вы сможете вспомнить намного больше названий.
Механизм данного упражнения можно сравнить с голубем, который клюет рассыпанное зерно. Птица сначала собирает корм непосредственно вокруг себя, и лишь потом перемещается на новое место. Головной мозг работает точно так, рассматривая ограниченную сферу поиска.
Упражнение №3
А вот замечательное упражнение, которое поможет вам укрепить рабочую память. Это умножение двузначных чисел в уме. Требуется выбрать любые десять комбинаций с двузначными числами, а дальше начать перемножать их в продолжение пяти минут.
Также в целях тренировки вашей рабочей памяти можно произвольно выбрать десять слов и мысленно переписать каждое из них наоборот (задом на перед). Предложенные упражнения удобны потому, что их можно выполнять практически в любой обстановке (пока вы дожидаетесь официанта, едете в транспорте или сидите в очереди к дантисту).
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