3 упражнения для мозга, которые нейрохирурги советуют выполнять всем

Можем ли мы как-то повлиять на здоровье собственного мозга? Нейрохирурги убеждены, что это в большей степени зависит от нас самих. Как помочь мозгу сохранять ясность и остроту мышления долгие годы и в старости оставаться здравомыслящим и активным человеком? Существуют простые упражнения, которые можно выполнять там, где вам удобно.Советы нейрохирургов для улучшения когнитивных способностейСуществует три основополагающих способа сохранить оптимальные функции головного мозга:учиться (и еще раз учиться) на протяжении жизни,общаться с людьми,вести максимально активный образ жизни.Специалисты предлагают выполнять простые упражнения, которые займут у вас совсем не много времени, но способствующие улучшению когнитивных способностей и укреплению памяти.Итак, тренировка для мозга!Упражнение №1Для первого упражнения вам необходимо будет приготовить лист бумаги и карандаш. Нужно установить таймер на две минуты, далее записать в течение этого короткого промежутка времени всех обитающих в воде существ, которых только сможете припомнить.Упражнение №2Теперь необходимо опять завести таймер, но уже вспоминать обитателей водоемов по категориям: например, пресноводные рыбы, придонные рыбы, морские млекопитающие, океанические хищники, моллюски. Что интересно, во втором случае вы сможете вспомнить намного больше названий.Механизм данного упражнения можно сравнить с голубем, который клюет рассыпанное зерно. Птица сначала собирает корм непосредственно вокруг себя, и лишь потом перемещается на новое место. Головной мозг работает точно так, рассматривая ограниченную сферу поиска.Упражнение №3А вот замечательное упражнение, которое поможет вам укрепить рабочую память. Это умножение двузначных чисел в уме. Требуется выбрать любые десять комбинаций с двузначными числами, а дальше начать перемножать их в продолжение пяти минут.Также в целях тренировки вашей рабочей памяти можно произвольно выбрать десять слов и мысленно переписать каждое из них наоборот (задом на перед). Предложенные упражнения удобны потому, что их можно выполнять практически в любой обстановке (пока вы дожидаетесь официанта, едете в транспорте или сидите в очереди к дантисту).