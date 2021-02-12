Учёные назвали диету, при которой можно отсрочить наступление старости

Не секрет, что жители таких стран, как Испания, Италия, Греция живут, в целом, дольше других. Секрет – в особой средиземноморской диете с низким содержанием мяса, уверены учёные.Такая диета с наибольшей вероятностью сохранит когнитивные способности и избавит от преждевременного слабоумия и других «старческих» болезней.Об этом заявили исследователи, которые протестировали когнитивные способности полутысячи человек в возрасте 79-80 лет. Все испытуемые не страдали деменцией. Людям давали заполнить анкету, где, в том числе, они писали о своём питании, сообщает MedicalXpress.Как выяснилось, большинство из тех, кто придерживается средиземноморской диеты, имели высокие показатели когнитивных функций (зрение, слух, память и т.д.), несмотря даже на присутствие некоторых вредных привычек (например, курение).