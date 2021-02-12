Учёные назвали диету, при которой можно отсрочить наступление старости
Такая диета с наибольшей вероятностью сохранит когнитивные способности и избавит от преждевременного слабоумия и других «старческих» болезней.
Об этом заявили исследователи, которые протестировали когнитивные способности полутысячи человек в возрасте 79-80 лет. Все испытуемые не страдали деменцией. Людям давали заполнить анкету, где, в том числе, они писали о своём питании, сообщает MedicalXpress.
Как выяснилось, большинство из тех, кто придерживается средиземноморской диеты, имели высокие показатели когнитивных функций (зрение, слух, память и т.д.), несмотря даже на присутствие некоторых вредных привычек (например, курение).
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