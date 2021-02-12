Разработан новый препарат от диабетической ретинопатии

Потенциально эффективное лечение диабетической ретинопатии, заболевания, при котором появляются рубцы на сетчатке глаза, было разработано учеными из Университета Монреаля. Свой продукт они представили в журнале Cell Metabolism. В настоящее время проводится первая фаза исследований на людях, чтобы проверить потенциал этого нового класса препаратов для сетчатки.«С помощью одной инъекции потенциально можно удалить группы клеток, которые способствуют диабетической ретинопатии, являющейся основной причиной слепоты у взрослых трудоспособного возраста», - рассказывают авторы.В рамках предварительных исследований группа ученых идентифицировала молекулярную мишень BCL-xL. Она присутствует в дефектных кровеносных сосудах сетчатки. Разработанное лекарство использует эту мишень для избирательного устранения дефектного сосуда и, таким образом, позволяет сетчатке восстановиться.