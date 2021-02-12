Разработан новый препарат от диабетической ретинопатии
«С помощью одной инъекции потенциально можно удалить группы клеток, которые способствуют диабетической ретинопатии, являющейся основной причиной слепоты у взрослых трудоспособного возраста», - рассказывают авторы.
В рамках предварительных исследований группа ученых идентифицировала молекулярную мишень BCL-xL. Она присутствует в дефектных кровеносных сосудах сетчатки. Разработанное лекарство использует эту мишень для избирательного устранения дефектного сосуда и, таким образом, позволяет сетчатке восстановиться.
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