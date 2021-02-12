Названы опасные последствия длительного стресса

Он него важно избавляться.Учеными из Университета Линчепинга (Швеция), выяснили, что длительный стресс является фактором риска сердечного приступа.В ходе исследования группа ученых проанализировали образцы волос длиной 1-3 сантиметра (соответствует 1-3 месяцам роста) на уровень кортизола у 174 человек, которые поступили с инфарктом миокарда в кардиологические клиники на юго-востоке Швеции.Выяснилось, что пациенты, перенесшие сердечный приступ, имели статистически более высокий уровень кортизола в течение двух месяцев, предшествующих этому событию.Согласно результатам исследования, уровень кортизола оказался более серьезным предиктором сердечного приступа, чем традиционные факторы риска.Ученые пока не могут объяснить, как длительный стресс влияет на риск сердечного приступа. Они отметили, что для этого необходимы дальнейшие исследования в этой области.