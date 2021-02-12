Тренер рассказала, в каких случаях кожа обвисает после похудения

Есть способы повысить эластичность кожи.Многие задаются вопросом: что произойдет с кожей, если избавиться от лишних килограммов?Что происходит с телом, и куда девается кожа после похудения, рассказала тренер Марина Боржемская.Что происходит с кожей после похуденияКогда вы накапливаете жир, кожа растягивается, чтобы вмещать все эти «ценные запасы». Потом она немного повреждается и частично (или очень сильно) утрачивает эластичность. Когда же вы наконец-то избавляетесь от лишнего, кожа не всегда может стянуться обратно и обвисает,– отметила Боржемская.Она пояснила, что имеет значение то, на сколько килограммов похудел человек. Если это 15-20 кг – кожа может подтянуться. Это зависит от различных факторов:возраст;наследственность;места отложения жира;сколько по времени у человека был лишний вес.Например, после беременности, и сильного набора веса некоторым удается почти сразу же прийти в форму или стать даже лучше. Другим же приходится приложить много времени и усилий.По словам Боржемской, все очень индивидуально, но есть процедуры, которые могут помочь. Речь идет о массажах, скрабировании, контрастном душе, регулярном увлажнении кожи и, конечно же, правильном питании. Все это поможет коже быть в отличном состоянии.Конечно, не скрою – если вы худеете на десятки килограмм, то хирургическое вмешательство не исключено. Но уверяю вас: немного лишней кожи лучше, чем десятки лишних килограмм, которые вредят здоровью и мешают полноценно жить,– подчеркнула тренер.